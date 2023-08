Accedere a Internet in sicurezza dall'estero: bastano 2,19€ con questa VPN

Durante un viaggio all’estero è molto probabile dover ricorrere a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle degli hotel o di vari locali a cui ci si può “appoggiare” per avere un accesso illimitato a Internet. Una connessione di questo tipo, però, non può essere definita sicura in quanto la gestione del traffico dati viene affidata a un soggetto terzo.

Per accedere a Internet in sicurezza, però, basta usare una VPN che permette di rendere anonimo il traffico dati, garantendo anche molti altri vantaggi. Tra le opzioni disponibili in questo momento c’è CyberGhost che, con l’offerta in corso, costa appena 2,19 euro al mese.

L’offerta è legata all’attivazione del piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di CyberGhost.

Una VPN rende sicura una connessione

Ricorrendo a una VPN è possibile beneficiare della crittografia del traffico dati e di una politica no log. In questo modo, il traffico dati è protetto ed è possibile accedere a Internet in sicurezza, anche quando si è all’estero e si sta utilizzando una connessione pubblica.

Scegliendo CyberGhost, inoltre, è possibile sfruttare anche una connessione senza limiti di banda e di traffico dati oltre che un network di server composto esteso in tutto il mondo e ideale per poter aggirare eventuali blocchi all’accesso a un sito web.

Grazie all’offerta in corso, CyberGhost ora costa meno e diventa la VPN più conveniente del momento. Puntando sul piano biennale, infatti, si ricevono 2 mesi gratis oltre a uno sconto dell’82%. In questo modo è possibile attivare la VPN con una spesa di 2,19 euro al mese.

Per accedere subito all’offerta, disponibile per un periodo limitato, è sufficiente visitare il sito ufficiale di CyberGhost, tramite il link qui di sotto. La VPN potrà essere attivata subito andando così a rendere sicuro e privato l’accesso a Internet dall’estero.

