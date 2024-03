Acquista Xiaomi 14 e ricevi Watch 2 Pro in omaggio per la Festa della donna

Se ancora non hai scelto il regalo per la Festa della donna e vuoi sorprendere la persona che ami, ti segnaliamo la promozione in corso sul Mi Store: se acquisti Xiaomi 14 entro il 25 marzo, riceverai in omaggio Xiaomi Watch 2 Pro del valore di 269,99 euro.

La promozione include anche un coupon del valore di 100 euro per i nuovi utenti e uno sconto fino a 150 euro per permuta, per un totale di 250 euro di risparmio sul prezzo di lancio di 990,90 euro, per un prezzo finale di 749,90 euro.

Xiaomi 14 con in omaggio Watch 2 Pro: la promozione del Mi Store per la Festa della donna

Xiaomi 14 è uno smartphone compatto, comodo da tenere in mano e con un comparto camere al top.

Uno dei suoi principali punti di forza è proprio il comparto camere, dove spicca la cam principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura f/1.6, insieme a una ultra-grandangolare da 50 megapixel con apertura f/2.2 e campo visivo di 115°, un teleobiettivo 3,2X da 50 megapixel con apertura f/2.0 e una per i selfie da 32 megapixel. Le foto sono da top cameraphone.

Ottima anche la fluidità, che consente di beneficiare di un’esperienza goduriosa in qualsiasi contesto. Tutto merito della presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm, affiancato da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 e 12 GB di RAM LPDDR5X.

Grazie alla promozione valida per la Festa della donna, acquistando il nuovo Xiaomi 14 sul Mi Store entro il 25 marzo si riceverà in omaggio lo smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro del valore di 269 euro più un doppio sconto fino a 250 euro in caso di permuta (fino a 150 euro) e se è il primo acquisto su mi.com (100 euro).

