Acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019, il punto di riferimento per i database di qualsiasi dimensione e facilmente integrabile su qualsiasi tipo di server (locale o cloud), vuol dire affidarsi ad una soluzione RDBMS completa per un server aziendale. Chi gestisce database di grandi dimensioni all’interno dell’azienda sa quanto sia importante disporre di un server su cui gestire tutte le istanze e gli accessi al database, in modo da poter organizzare i dati in maniera coerente e velocizzare la produttività di qualsiasi settore o dipartimento.

Nei capitoli che seguono, oltre a trovare le funzionalità di questa versione di Microsoft SQL Server e consigli per l’acquisto, l’installazione e l’attivazione del prodotto, è possibile scoprire come acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019 in sconto, beneficiando delle licenze genuine disponili su un sito come Mr Key Shop. Un negozio online dall’elevata affidabilità, come dimostrano oltre 2000 recensioni positive disponibili su TrustPilot dove lo store si posiziona primo in classifica tra i rivenditori di software. Più unico che raro nell’offrire assistenza tecnica gratuita in italiano e la garanzia soddisfatti o rimborsati.

La migliore offerta Microsoft SQL Server 2019 Standard di oggi

Microsoft SQL Server 2019 Standard: cos’è e a cosa serve

Microsoft SQL Server è un DBMS relazionale (Relational Database Management System o RDBMS), prodotto da Microsoft e pensato per gestire qualsiasi tipo di database aziendale, garantendo l’accesso condizionato a tutti gli operatori autorizzati.

Le richieste al database possono così essere effettuate sul server aziendale (invece che sulle singole macchine), velocizzando l’accesso alle informazioni da ogni postazione presente in azienda e gestendo anche quali parti del database devono essere interrogabili, lasciando l’accesso completo solo agli amministratori e ai dirigenti.

Il programma è disponibile in vari edizioni: Standard, Enterprise, Web, Express editions e Developer; per iniziare è possibile provare la versione Standard, più che adeguata per la gestione dei database di piccole e medie imprese e dotata di tutte le funzioni necessarie per gestire al meglio il database alla massima velocità.

Microsoft SQL Server può essere eseguito sia su server locali che su server cloud; le migliori prestazioni si ottengono sui server che usano sistemi operativi Microsoft, come per esempio Microsoft Windows Server 2022.

Quanto costa SQL Server standard?

Acquistando una licenza di Microsoft SQL Server sul sito di Microsoft è necessario sborsare oltre 3.000€, a cui si devono aggiungere anche i costi per il sistema operativo del server e per le licenze CAL (necessarie per gli accessi condizionati al database).

Per fortuna è possibile risparmiare un bel po’ di soldi acquistando Microsoft SQL Server 2019 Standard su Mr Key Shop, ad un prezzo decisamente inferiore. Le licenze disponibili sono legittime, garantite e assolutamente legali, oltre ad essere facilmente e velocemente attivabili, basta acquistare la licenza e seguire le istruzioni riportate nell’email di consegna che si riceve immediatamente dopo la conclusione dell’ordine per iniziare subito ad utilizzare la propria copia di Microsoft SQL Server.

Su Mr Key Shop è possibile acquistare Office 2019 al miglior prezzo per migliorare la produttività aziendale, o abbinare a SQL Server i software essenziali per i professionisti dell’IT, come un sistema operativo Windows Server 2022, un antivirus contro qualsiasi tipo di malware e per proteggersi da app pericolose, un servizio VPN premium per proteggere al meglio le connessioni in remoto al server aziendale.

Funzionalità di Microsoft SQL Server 2019 Standard

Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition dispone della funzione Big Data Cluster, che sfrutta le tecnologie di intelligenza artificiale per gestire e visualizzare i dati presenti nel dataset. La funzionalità PolyBase per la virtualizzazione dei dati e la gestione delle richieste T-SQL (già presente in SQL Server 2016) è ora potenziata per includere anche i database Oracle, MongoDB e Terradata, permettendo di integrare velocemente nuovi database creati su altre piattaforme.

Altra novità di rilievo è l’integrazione del codice Java all’interno del sistema di gestione del database; grazie a Java Runtime è possibile quindi eseguire codice compilato Java direttamente sul server SQL senza doverlo migrare su altri server o su postazioni amministrative per l’elaborazione.

Le funzionalità di elaborazione intelligente delle query (Intelligent Query Processing, IQP) garantiscono invece un forte impatto nel miglioramento delle prestazioni dei carichi di lavoro, a fronte di uno sforzo di implementazione minimo. Rispetto a SQL Server 2016, SQL Server 2019 estende inoltre la possibilità di crittografare i dati dal client al DBMS con Secure Enclaves.

Altre funzionalità degne di nota sono il Last Query Plan Statistics, il Lightweight Query Profiling Infrastructure (LWP) e il recupero accelerato del database (ADR).

Analizzando tutte queste caratteristiche possiamo affermare che Microsoft SQL Server Standard 2019 è sicuramente l’edizione migliore da installare su un server aziendale.

Come scaricare e installare Microsoft SQL Server 2019 Standard

Per acquistare una licenza per Microsoft SQL Server o acquistare prodotti Windows Server risparmiando possiamo affidarci a Mr Key Shop, la migliore scelta per ricevere subito la tua licenza 100% garantita con consegna digitale immediata. Le licenze fornite dallo store sono perpetue: dopo aver attivato il prodotto sarà possibile utilizzarlo per tutta la durata del ciclo operativo, senza dover sostenere nuove spese nel breve e nel medio termine.

La politica di Mr Key Shop è di tipo “acquista-scarica-installa”: dopo aver scelto il prodotto che vogliamo acquistare premiamo sul tasto Aggiungi al carrello, clicchiamo su Vai alla cassa, premiamo nuovamente su Vai alla cassa ed effettuiamo l’accesso con un account Mr Key Shop.

Per concludere la transazione è sufficiente inserire un indirizzo di posta elettronica valido ed utilizzare uno dei metodi di pagamento sicuri e tracciati disponibili su Mr Key Shop: PayPal, Amazon Pay, carta di credito, carta di debito, Postepay, American Express, Apple Pay e Google Wallet.

Scaricare e installare Microsoft SQL Server

Non appena riceviamo conferma del buon esito della transazione su Mr Key Shop apriamo l’indirizzo email indicato per la spedizione immediata del prodotto, per recuperare:

la licenza o le licenze di Microsoft SQL Server 2019 Standard ordinate;

i link e le istruzioni chiare e semplici per procedere immediatamente al download di Microsoft SQL Server 2019;

download di Microsoft SQL Server 2019; le istruzioni per installare ed attivare il prodotto;

la fattura d’acquisto;

i contatti e le informazioni per fruire dell’assistenza clienti gratuita e in italiano.

Seguendo alla lettera le istruzioni riportate nel messaggio di posta elettronica saremo in grado di scaricare e installare Microsoft SQL Server sul nostro server aziendale, così per iniziare subito a gestire i database della contabilità, della logistica o qualsiasi altro tipo di database.

Licenze CAL per Microsoft SQL Server 2019 Standard

Acquistando la versione Standard di Microsoft SQL Server 2019 è necessario utilizzare anche delle licenze CAL per abilitare le singole postazioni (Device CAL) o i singoli utenti (User CAL) ad accedere al database; questa è la soluzione più economica per le piccole e medie aziende, dove di solito il database è gestito e visionato da un numero contenuto di persone.

Se invece è necessario gestire un database più grande conviene puntare da subito sulla versione Microsoft SQL Server 2019 2 Core (chiamate anche licenze Per Core), installabile su due server separati e con il grande vantaggio di non necessitare di licenze CAL per l’accesso. La spesa in questo caso sarà più elevata ma consentirà alle aziende con enormi flussi di accesso ai database di risparmiare sui costi delle licenze CAL per ogni singola postazione o per singolo utente.