AirPods 3 con custodia MagSafe: oggi è il GIORNO GIUSTO!

Oggi è il giorno di AirPods 3 con custodia di ricarica MagSafe! Questo fantastico accessorio Apple oggi è super conveniente. Il prezzo? Solo 193€ grazie all’8% di ribasso Amazon. Sei un Apple addicted? Comprale subito.

AirPods 3: l’accessorio Apple da avere assolutamente!

Chi ha un iPhone sa bene quanto siano comodi gli auricolari di Apple. Nel tempo, si sono susseguiti moltissimi modelli con pregi e difetti per ciascuno.

AirPods 3 incarna forse il prodotto perfetto per chi è in cerca di auricolari tradizionali, ma privi di cavo. Questi auricolari infatti non sono in-ear: non hanno nessun gommino sul proprio corpo e si adattano perfettamente ugualmente alle orecchie dei propri utenti.

Attraverso gli stessi auricolari, si possono controllare varie impostazioni come: mandare avanti la musica, invocare Siri e molto altro. Gli auricolari possono ricaricarsi attraverso il MagSafe integrato o il cavetto Lightning. La custodia carica al 100% garantisce ben 30 ore di utilizzo degli auricolari prima di scaricarsi completamente.

Rispetto alla generazione precedente, questi auricolari sono decisamente più leggeri e confortevoli. Apple è riuscita a trovare la formula vincente per migliorare uno dei già ottimi prodotti che aveva in gamma.

Ogni aspetto sonoro può essere controllato attraverso le impostazioni di iPhone: tramite i molteplici profili di equalizzazione, tutti gli utenti troveranno la chiave giusta per ascoltare i propri brani preferiti nel miglior modo possibile.

Il mercato offre molte alternative, ma nessuna è in grado di integrarsi perfettamente al 100% come quella proposta oggi. AirPods 3 diventeranno il tuo nuovo alleato sia nelle lunghe conversazioni telefoniche che nell’ascolto musicale in mobilità.

Oggi convengono ancora di più grazie all’ottima promo Amazon disponibile adesso. Il prezzo di questi auricolari è infatti di soli 193€ grazie all’8% di sconto disponibile online. Approfitta subito dell’offerta: potrebbe terminare da un momento all’altro!

