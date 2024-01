AirPods di seconda generazione: a questo prezzo DEVI averle!

Sei in cerca di un nuovo paio di auricolari da affiancare al tuo iPhone? Ecco un prodotto che non solo ti convincerà, ma ti permetterà di risparmiare e non lesinare sulla qualità. Si tratta delle AirPods di seconda generazione: auricolari tradizionali, ma dalla qualità eccelsa oggi ad un prezzo davvero incredibile. Questi gioiellini costano solo 114,99€ grazie allo sconto del 23% su Amazon! Non aspettare: acquistali subito e non te ne pentirai!

AirPods di seco nda generazione: un prodotto da acquistare al volo

Quando si parla di prodotti Apple, di solito, si pensa a prodotti particolarmente costosi. L’aspetto positivo però è il fatto che al costo, corrisponde sempre una qualità davvero elevatissima.

Detto questo, ora entriamo nel vivo dell’offerta di oggi che vede le AirPods di seconda generazione a prezzo davvero bassissimo. Si tratta di auricolari lanciati qualche tempo fa dall’azienda di Cupertino, ma che continuano a macinare vendite da paura. Questi auricolari tradizionali, sono la seconda generazione dei primi di Apple che hanno fatto da apripista ad un mercato di auricolari TWS cresciuto ormai a dismisura.

Nonostante la forma tradizionale e le caratteristiche tecniche che potremmo definire standard, sono auricolari che sia in chiamata che in ascolto musicale non deludono. I microfoni per l’utilizzo come auricolari da chiamata, assicurano una qualità eccelsa. Nel secondo caso, l’ascolto musicale risulta perfetto in tutte quelle situazioni più tranquille in cui non c’è molto rumore di fondo. Ottima inoltre la durata della batteria che garantisce fino a 5 ore di utilizzo degli auricolari in modo continuativo e 24 ore se consideriamo il case di ricarica.

In ogni caso, il prodotto è davvero di livello. Si ricarica esclusivamente tramite la porta Lightning, ma in confezione ovviamente troverete il cavetto adatto per farlo.

Acquistate subito le AirPods di seconda generazione e non ve ne pentirete! Oggi sono in super sconto Amazon del 23% ad un prezzo davvero bomba: solo 114,99€! Approfittatene subito!

