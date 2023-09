OFFERTA INCREDIBILE sugli AirPods di terza generazione: -21%

Oggi dovresti prendere in considerazione l’acquisto degli splendidi AirPods di terza generazione disponibili in forte sconto. Gli auricolari true wireless Apple, infatti, sono in SUPER SCONTO su Amazon al prezzo di 164,89€.

AirPods di terza generazione con chip H1

Gli AirPods di terza generazione sono alimentati dal chip H1 e, insieme ad un sistema acustico appositamente progettato da Apple, ti offrono un suono meraviglioso con equalizzazione adattava. Inoltre, potrai anche goderti l’audio spaziale con Dolby Atoms su Apple Music e il rilevamento dinamico della testa su tutti i dispositivi Apple.

Gli auricolari sono resistenti al sudore e all’acqua, la custodia di ricarica e gli auricolari hanno una resistenza di grado IPX4, e sono anche dotati di un sensore di pressione grazie al quale potrai gestire chiamate e riproduzione musicale in modo semplice e veloce.

La funzione “one-touch” ti consente di abbinare automaticamente gli AirPods agli altri dispositivi Apple. Il sensore di rilevamento della pelle, invece, è in grado di riconoscere quando gli auricolari vengono indossati o quando vengono messi in tasca o appoggiati, ad esempio, su un tavolo.

Gli AirPods di terza generazione offrono una grande autonomia, con sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro ore di autonomia in conversazione. Con soli cinque minuti di ricarica otterrai circa un’ora di batteria e con le altre quattro ricariche nella custodia l’autonomia può arrivare fino a 30 ore.

Infine, gli AirPods di terza generazione sono dotati di un driver progettato ad hoc e di un amplificatore ad alta gamma dinamica che sono in grado di generare una qualità audio incredibile. Il microfono, invece è rivestito da una rete acustica che permette di ridurre il rumore del vento, così la tua voce si sentirà chiaramente durante le chiamate.

Non perdere altro tempo e corri subito ad acquistare gli AirPods di terza generazione prezzo di 164,89€.

