AirPods Max 2: arriveranno a breve? Ecco tutto quello che sappiamo

Sono passati 4 anni da quando Apple ha lanciato sul mercato le sue cuffie wireless Premium AirPods Max, e da allora non c’è stato nessun nuovo modello. Erano ottime allora e lo sono ancora, ma visto che la concorrenza Premium è sempre più agguerrita, il nostro pensiero è rivolto ovviamente alle nuove cuffie Sonos Ace, sembra che a Cupertino qualcosa si stia muovendo.

Il solito Mark Gurman di Bloomberg riporta che è molto realistico pensare che le nuove cuffie arriveranno nel corso dell’anno, quasi sicuramente in contemporanea, come da tradizione Apple, con i nuovi iPhone che verranno annunciati col keynote di settembre. Gurman aggiunge anche, nonostante, i quattro anni passati non dovrebbero avere nessun cambiamento lato hardware significativo, oltre all’inclusione di nuovi colori e ovviamente del cavo di ricarica USB-C. Una scelta questa che oltre a confermare la bontà del prodotto darebbe adito a molti dubbi. Il primo dei quali riguarda il prezzo: il solo cavo USB-C giustificherebbe lo stesso prezzo dopo 4 anni?

E’ lecito pensare quindi che AirPods Max 2 potrebbero costare meno del prezzo attuale, visto che se confermata la totale assenza di upgrade hardware sostanziali, non sarebbero quindi nemmeno disponibili feature come l’audio adattivo e il comando Siri, presenti nelle AirPods dallo scorso anno grazie al chip H2. Se invece il chip H2 fosse presente allora il prezzo attuale di 579 euro avrebbe decisamente più senso nonostante tutto.

Attendiamo quindi ulteriori informazioni che non tarderemo a riportare su queste pagine.