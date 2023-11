L'alternativa perfetta al Bimby oggi è quasi in REGALO!

Cucinare non è semplice e, per questo, la tecnologia ci ha donato moltissimi device che agevolano questo compito. Tra questi, ci sono moltissimi robot da cucina validi dal prezzo conveniente. Ecco che vi presentiamo oggi l’alternativa perfetta al Bimby: il Cecotec Mambo Touch con caraffa Habana. Oggi il prezzo è ancora più conveniente: solo 349,90€ grazie al 12% di sconto disponibile su Amazon! Approfitta subito dell’offerta!

Cecotec Mambo Touch: l’alleato perfetto in cucina

C’è chi non ama molto cucinare, chi non ha tempo e chi ama cucinare, ma ha bisogno di un segreto in più per le proprie ricette. Tutti, ma proprio tutti, hanno però bisogno di una mano in cucina: per questo, ecco che arriva in aiuto il Mambo Touch di Cecotec.

Si tratta di un ottimo robot da cucina, l’alternativa al Bimby, dal prezzo molto concorrenziale, ma dalle caratteristiche tecniche di livello. Impasta, cuoce e cucina moltissime pietanze: servirà solo avere a casa gli ingredienti giusti per portare a termine le varie preparazioni.

Il corpo del dispositivo è davvero compatto, ma incorpora tutte le componenti più importanti. Oltre all’aggancio per la caraffa, troviamo un display da 5 pollici in grado di controllare tutte le varie funzionalità del robot. Il sistema operativo di cui è dotato è molto fluido e reattivo. Incorpora moltissime ricette, molte delle quali derivanti dalla cultura spagnola: il robot è tuttavia compatibile al 100% con le ricette degli altri robot da cucina simili. Il robot si collega al Wi-Fi per aggiornarsi oltre che per interfacciarsi con l’app disponibile su Android e iOS.

Arriva in confezione con due coltelli: uno per impastare e uno in grado di mescolare e tagliare gli alimenti. Inoltre, è compreso nella scatola l’accessorio per cuocere gli alimenti al vapore, una spatola e tanti altri piccoli accessori utili a preparare moltissime pietanze. Oltre a tutto questo, è compresa una seconda caraffa antiaderente per la preparazione delle varie pietanze. Ottima dotazione nonostante il prezzo.

Il Mambo Touch Cecotec con caraffa Habana è in super sconto Amazon a soli 349,90€ grazie al ribasso del 12%. Il dispositivo è un’ottima alternativa al famoso Bimby al quale non invidia nulla. Compratelo e non ve ne pentirete!

