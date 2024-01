Altro che capsule: con questa macchinetta del caffè risparmiate!

Le capsule Nespresso o di altri brand sono sicuramente comode. Esistono però alternative più economiche, spesso più buone, che fanno davvero la differenza in termini economici. Vi presentiamo la vostra prossima macchinetta del caffè per casa o ufficio: la Polti Coffea S15B. Si tratta di una classica macchinetta che potreste scambiare per una classica a capsule, ma funziona con le cialde ESE in carta: costano poco, le trovate al supermercato e vi faranno risparmiare un sacco di soldi! Anche con questa macchinetta risparmierete: costa infatti solo 139,99€ grazie alla promo Amazon che la sconta del 10%. Approfittatene subito e non ve ne pentirete!

Comoda e funzionale: ecco la macchinetta del caffè con cialde ESE

Prima dell’avvento delle capsule, per gustare un ottimo caffè come al bar, anche a casa, era possibile acquistare solo macchinette più scomode delle attuali e meno immediate.

Con il recente avvento delle macchinette a capsule, il mercato è profondamente cambiato. Siamo ormai invasi da proposte più o meno valide, economiche o costose. Eccone una, molto interessante, che farà risparmiare sia in fase di acquisto che nell’acquisto delle stesse capsule.

Si tratta della macchinetta del caffè a cialde ESE a marchio Polti. Vista superficialmente, sembra una classica macchina a capsule: ma è molto di più! Accetta esclusivamente cialde ESE, ma funziona esattamente come una classica macchina a capsule. Basta accenderla, inserire nell’apposito slot la cialda ESE, chiudere il cassettino e premere il tasto di erogazione. In pochi secondi, riuscirete a gustare un caffè espresso di grandissima qualità.

Subito dopo l’erogazione, la cialda usata viene raccolta in un cassettino: sarete quindi pronti, senza sforzo, a fare un nuovo caffè! Ovviamente, il cassettino va svuotato di tanto in tanto, proprio come si fa con qualsiasi macchinetta a capsule. Bella, pratica e di ottima qualità!

Questa macchinetta Polti Coffea S15B costa davvero pochissimo! Solo 139,99€ grazie allo sconto Amazon del 10%. Compratela subito e non ve ne pentirete!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.