Amazon celebra 10 anni di Fire TV con diversi sconti

Il primo dispositivo Fire TV è stato lanciato nel 2014, rivoluzionando il modo in cui le persone potevano interagire con la loro TV, grazie all’integrazione vocale e a una user experience incentrata sui contenuti. Il primo dispositivo Fire TV includeva un tasto microfono sul telecomando, aprendo la strada alla ricerca e al controllo della TV semplicemente tramite voce. In Italia Fire TV è arrivata solo nel 2019, ma 5 anni prima negli Stati Uniti come in Germania, Regno Unito e Giappone, aveva dato il la ad un nuovo modo di vedere la TV.

Oggi 10 anni dopo, Fire TV è presente in molte TV nativamente (la prima smart TV è del 1017, Element Fire TV) e nel corso degli anni ha saputo sempre reinventarsi aggiungendo nuove feature sia lato hardware che software, venendo incontro anche alle persone con alcune disabilità fisiche.

La nascita e lo sviluppo di Fire TV

2015: l’integrazione con Alexa

Alexa a bordo di Fire TV ha introdotto la possibilità di controllare dispositivi di casa smart, come telecamere, luci e altro, tramite il controllo vocale. Con l’integrazione di Alexa, i dispositivi Fire TV sono diventati controllabili anche tramite i dispositivi Echo di Amazon da qualsiasi punto della stanza.

2016: l’aggiornamento del telecomando vocale Fire TV Stick

Fire TV ha integrato Alexa in un formato più piccolo, lanciando il primo streaming stick con telecomando vocale, il Fire TV Stick con Alexa Voice Remote.

2017: i nuovi televisori con Fire TV integrata

La prima integrazione dell’esperienza Fire TV in una smart TV è del 2017, con Element Fire TV Edition. Questo ha permesso di integrare il sistema operativo Fire TV in modo nativo nei televisori di terze parti, ad esempio come quelli di Insignia, Toshiba, TCL, Xiaomi e Hisense.

2018: arriva Fire TV Cube

Il primo Fire TV Cube ha introdotto un’esperienza di controllo vocale totale, diventando il primo lettore multimediale per lo streaming a consentire ai clienti di controllare la TV tramite Alexa, anche lontani dalla TV.

2019: i comandi vocali tramite Alexa diventano più veloci

Amazon presenta la nuova Fire TV Cube, dotata di Local Voice Control, che rende l’esecuzione di alcuni dei comandi vocali più frequenti, come “Alexa, scorri a destra” o “Alexa, seleziona il numero uno”, fino a quattro volte più veloci.

2020: la TV diventa più accessibile

Fire TV ha introdotto Text Banner, una funzione per l’accessibilità che centra il testo sullo schermo in una posizione predeterminata. Facilitando la visione della TV alle persone con campi visivi ridotti, compresi quelli con disabilità visive, come la degenerazione maculare, il glaucoma e la retinite pigmentosa.

2021: la prima gamma di Smart TV di Amazon

Fire TV ha debuttato con le smart TV di Amazon con il lancio delle serie Fire TV 4 e Fire TV Omni negli Stati Uniti e in Canada. Oggi queste smart TV possiamo trovarle anche nel Regno Unito, in Germania e in Messico.

2022: il supporto per lo streaming audio per gli apparecchi acustici e la nuova modalità ambiente

Nel 2022, Fire TV Cube di second generazione è diventato il primo lettore multimediale a supportare il protocollo ASHA grazie alla collaborazione con Starkey, casa produttrice di apparecchi acustici. Meno di un anno dopo, Cube e le smart TV Fire TV sono diventati i primi dispositivi per lo streaming TV in grado di trasmettere l’audio direttamente a un processore sonoro per protesi acustiche, grazie alla collaborazione di Fire TV con Cochlear, leader mondiale nelle soluzioni acustiche impiantabili.

2023: il Fire TV Stick più innovativo di sempre

Fire TV Stick 4K Max di seconda 2 generazione è il primo dispositivo per lo streaming a supportare il Wi-Fi 6E.

2024: Creare, scoprire e cercare con l’intelligenza artificiale

Fire TV ha introdotto l’AI Art nella Modalità Ambiente di Fire TV (presente dal 2022), consentendo alle persone di creare immagini utilizzando l’AI generativa. Fire TV sta introducendo una nuova esperienza di ricerca che combina l’intelligenza artificiale con la vasta libreria di intrattenimento di Fire TV.

