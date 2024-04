Amazon che fai! Apple iPhone 13 mini con uno sconto esagerato! MENO 21 PER CENTO!

Riguardo gli smartphone, oltre ovviamente a scegliere tra Apple e Android, c’è da capire se si preferisce uno dispositivo grande, grandissimo, quello che molti chiamano “padellone” o un dispositivo più piccolo, maneggevole, perfetto da mettere in tasca o da portare in borsa. Se insomma si preferisce barattare tra uno schermo gigante o uno più piccolino. Dopo anni di corsa al rialzo dei pollici in questi ultimi tempi molti produttori sono tornati ad offrire smartphone dalle dimensioni più umane potremmo dire, senza andare a discapito di prestazioni o immediatezza d’uso. E proprio quindi il caso di Apple iPhone 13 mini, con un display di “soli” 5,4 pollici, che oggi possiamo acquistare con uno sconto Amazon che dire enorme è poco! Un sontuoso MENO 21% che si traduce in un taglio netto di ben 180 euro, uno sconto mai visto prima! Da 859 euro ora possiamo acquistare Apple iPhone 13 mini spendendo 659 euro!

Mini è (tanto) bello!

Le dimensioni contano qualcuno potrebbe dire. Apple si fa beffa di questo detto, e sotto i 5,4 pollici di schermo Super Retina XDR Oled luminosissimo cela il solito concentrato di tecnologia e ottimizzazione software per una user experience che solo la casa di Cupertino può dare.

Il cuore di Apple iPhone 13 mini è il chip A15 Bionic, uno dei processori più veloci sul mercato, che garantisce tanta fluidità e zero lag, sia dopo mesi di utilizzo col telefono pieno zeppo di nuove app sia nei giochi più esuberanti in termini grafici. La durata della batteria è stata notevolmente migliorata rispetto al modello precedente, si arriva a sera senza problemi quindi! Apple ha anche aumentato la capacità di archiviazione di base, partendo da 128GB, eliminando quindi il problema del “poco spazio” nelle uscite precedenti.

E poi c’è il comparto imaging, da sempre fiore all’occhiello Apple! Il sistema a doppia fotocamera dotato di sensori migliorati e tecnologia Sensor-shift OIS, precedentemente esclusiva dei modelli Pro, permette di scattare foto e video straordinariamente stabili e chiari, anche in condizioni di scarsa illuminazione, con tanto di stabilizzazione ottica dell’immagine!

