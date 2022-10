Amazon, follia di settembre: 140€ di sconto su Apple iPhone 11 (128GB)

Sistema a doppia fotocamera, un giorno intero di autonomia, vetro resistente e hip Apple tra i più veloci veloce di sempre. L’iPhone 11 resta un autentico gioiellino in grado ancora oggi di dire la sua nel panorama vastissimo delle produzioni Apple. E oggi puoi perfino acquistarlo a un prezzo super vantaggioso. Lo trovi adesso in offerta su Amazon a 549 euro, col 17% di sconto e le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

iPhone 11, che mega sconto su Amazon!

Il display di iPhone 11 è un rettangolo dagli angoli arrotondati, con LCD Liquid Retina all-screen da 6,1″ resistente all’acqua fino a 2 metri per 30 minuti. Le imamgini risultano quind dettagliate, fluide e spettacolari da guardare. A livello di funzioni, come sempre abbondano anche qui: tra le tante da evidenziare come Face ID, la forma di autenticazione facciale più sicura su uno smartphone, è stata ancora migliorata: non salva né condivide la tua foto, ed è più sicuro del Touch ID.

A livello di imaging, vanta una doppia fotocamera da 12MP (ultra‑grandangolo, grandangolo) con modalità Ritratto, modalità Notte, correzioni automatiche, Smart HDR di nuova generazione e registrazione video 4K fino a 60 fps con gamma dinamica estesa. Puoi registrare video 4K a 60 fps su ogni fotocamera e usare il grandangolo per un’inquadratura quattro volte più ampia. E poi ruoti, ritagli e aggiungi filtri come fai con le foto. Dalle candeline sulla torta ai falò in spiaggia: la nuova modalità Notte è perfetta per gli scatti con poca luce. E fa tutto da sé.

Grazie alla potenza e velocità de chip A13 Bionic, e a una batteria compatibile con la ricarica veloce (tramite alimentatore da 18W, in vendita separatamente), la batteria gode di grande autonomia e supporta la ricarica veloce. Che aspetti, allora? L’iPhone 11 lo trovi adesso in offerta su Amazon a 549 euro, col 17% di sconto e le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.