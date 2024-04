Amazon le sta SVENDENDO ORA: cuffie JBL in SCONTO WOW del 40%

Un’offerta unica nel suo genere e che ha già attirato l’interesse di centinaia di consumatori in tutta Italia. Avresti mai pensato di poter comprare un paio di cuffie wireless JBL On-Ear con lo sconto del 40%? È esattamente quello che sta succedendo in questo momento, con il prezzo finale che è calato a picco e si attesta sui 29,99 euro. Nella loro colorazione bianca e con fino a 40 ore di autonomia, saranno il tuo alleato perfetto per l’allenamento e per lo svago. Devi accaparrartele adesso, potrebbero sparire in qualche ora.

Cuffie JBL Tune 510BT: 40 ore di autonomia con la garanzia impeccabile di JBL

Belle da vedere, comode, durature e super potenti: è questo il biglietto da visita delle cuffie JBL Tune 510BT. Sono state studiate nei minimi dettagli per poter trasmettere un suono di qualità elevatissima in qualsiasi momento della giornata. Che sia dallo smartphone o dal PC, potrai configurare il tutto istantaneamente tramite il bluetooth e accedere ad un mondo di immersione senza precedenti. Tra bassi JBL Pure Mass e alti cristallini, resterai senza parole sin dalle prime note.

Come anticipato, un punto di forza è la loro autonomia. Che è pari a 40 ore di riproduzione musicale in totale. E ti bastano solo 2 ore tramite cavo USB-C per ricaricarle completamente. JBL ha voluto puntare molto anche sulla connessione Multipoint, che ti dà la possibilità di passare da un dispositivo bluetooth all’altro con facilità. Pensa per esempio ad una situazione in cui stai guardando un video su YouTube e ti chiama qualcuno sul telefono. Rispondendo, in automatico il volume passerà alle cuffie e potrai parlare senza dover fare nulla. Infine menzioniamo il design, leggero e pieghevole come non mai. Grazie all’ausilio di padiglioni auricolari morbidi e un archetto imbottito che può essere chiuso. Così da portare l’accessorio ovunque tu voglia.

Prendile subito con lo sconto maxi del 40%, il prezzo non è mai stato così basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.