Gemini arriva su Google TV: l'intelligenza artificiale suggerirà i contenuti

Settimana scorsa Google durante il suo I/O 2024 ha mostrato il futuro della sua intelligenza artificiale, e come essa verrà integrata di fatto in tutti i suoi prodotti, in tutta la sua infrastruttura. Anche Google TV avrà numerosi benefici, il primo, quello più importante è che l’intelligenza artificiale Gemini suggerirà all’utente i contenuti da vedere, utilizzando molti più parametri rispetto ad oggi, in modo decisamente più personalizzato ed efficace.

Gemini conosce i tuoi gusti

Il problema principale di tutte le piattaforme streaming non è solo il costo dell’abbonamento, è la loro mole di contenuti. Spesso si passa più tempo a cercare qualcosa di interessante che a vedere realmente un film o una serie. Ad oggi il sistema dei contenuti suggeriti è piuttosto semplice, si basa unicamente su cosa si è visto precedentemente per suggerire qualcosa di simile. Gemini invece analizzerà i contenuti visti anche in base al genere, alla trama e agli attori coinvolti, suggerendo scelte più vaste e potenzialmente più interessanti. Il punto di partenza è sempre quello della cronologia di visione e delle attività passate, ma se negli ultimi tempi ad esempio, abbiamo spesso visto sit com con episodi sotto i 3o minuti, Gemini intreccerà durata di visione, genere e attori coinvolti per suggerire contenuti che possano piacerci invece di darci una semplice lista di produzioni vagamente simili.

Da ultimo Gemini interverrà anche per completare le informazioni mancanti nei testi a supporto dei contenuti e soprattutto le integrerà con descrizioni più precise fatte apposta per aiutarci a scegliere cosa guardare.

Al momento non c’è una data certa di quando queste nuove feature arriveranno sulle Google TV, è molto probabile che il rollout avverrà dopo l’estate, insieme alle nuove feature di Chromecast (e delle Google TV stesse), grazie alle quali potranno diventare hub di controllo non solo dei contenuti streaming, ma anche di Google Home nella sua totalità.