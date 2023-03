Amazon, PAZZIA di marzo: tablet con display da 10.1" super completo a 84€

Grazie alla portabilità e alla mobilità in ambito lavoro e studio i tablet sono ormai diventati una presenza stabile nelle famiglie italiane. Considerando poi che sono anche comodissimi per godersi cinema, spettacoli in streaming e letture rilassanti, si capisce perché tutti ne vogliano almeno uno. Ecco perché è arrivato anche per te il momento di fartene un nuovo o di aggiungerne un altro alla lista di quelli familiari. A maggior ragione ora che su Amazon c’è un’offerta di quelle perfette: con appena 84€ puoi infatti portarti a casa questo interessante dispositivo, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

Tablet YOTOPT, super completo ed economico

Questo tablet si è rivelato una vera e propria sorpresa positiva su Amazon. Pensa, spuntato quasi dal nulla, nel giro di pochi mesi ha scalato le classifiche di vendita e a oggi risulta uno dei più richiesti sul noto sito di e-commerce. Col suo ampio e luminoso display da 10.1″, la RAM da 4 GB e la ROM da 64 GB, il dispositivo rappresenta infatti un buon compromesso tra prestazioni, qualità e costo.

Il tablet monta un processore MediaTek stabile con una frequenza fino a 1,8 GHz. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 5 megapixel, che supporta modalità professionale, foto panoramiche, HDR, selfie e altre funzioni, mentre la connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, OTG e così via. Il device dotato di 2 slot per schede SIM, così puoi telefonare o inviare messaggi utilizzando la rete cellulare senza WiFi.

Controlla le news, guarda i video o fai shopping online, puoi passare da una app all’altra a tuo piacimento per goderti un’esperienza fluida e stabile. In ogni caso, il dispositivo offre un ottimo comfort per gli occhi per il tuo uso quotidiano grazie alla certificazione TÜV Rheinland che garantisce luci blu ridotte. Insomma, questo tablet è un autentico gioiellino, potente ed economico per studio e svago, e che oggi ti costa molto meno del suo effettivo valore reale solo 84€ con le spese di spedizioni gratuite garantite dal servizio Amazon Prime.

