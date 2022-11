Amazon ti regala 5€ di buono sconto per il Black Friday: ecco come ottenerlo

Amazon incentiva ulteriormente all’acquisto i suoi clienti per il Black Friday regalando loro un bonus: se crei una tua lista di prodotti su Amazon.it ricevi un buono sconto di 5€. Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi, oltre ovviamente a essere stato selezionato. Ma procediamo con ordine.

Amazon ti regala 5 euro di buono sconto

La promozione è valida dal 18 novembre 2022 fino all’1 gennaio 2023 ed è limitata ad un solo ordine e ad un solo account, ma solo per coloro che ne hanno diritto. Per verificare se sei idoneo all’iniziativa clicca qui. Per ottenere quindi il buono sconto i clienti devono creare una Lista della Spesa Amazon e aggiungere almeno 3 prodotti.

Una volta che il cliente completa l’azione e diventa idoneo a ricevere il credito promozionale di 5€ sarà automaticamente applicato all’account del cliente e potrà essere utilizzato per il successivo acquisto idoneo di valore pari o superiore a 20€.

Amazon invierà una mail ai clienti idonei per confermare che il credito promozionale di 5€ è stato aggiunto all’account del cliente entro 3 giorni dal completamento dell’azione per diventare idoneo a ricevere il bonus. Per il resto, ecco in sintesi punto per punto ogni dettaglio sulla promozione:

Il cliente si trova in Italia e ha un indirizzo di fatturazione italiano

e ha un indirizzo di fatturazione italiano Il cliente ha ricevuto un’e-mail da Amazon che promuove l’offerta o ha cliccato su un banner promozionale su Amazon.it

o ha cliccato su un banner promozionale su Amazon.it Durante il Periodo dell’offerta, il cliente deve visitare la pagina promozionale di destinazione accessibile all’indirizzo seguente per attivare l’Offerta; creare una Lista della Spesa Amazon e aggiungere almeno 3 prodotti alla suddetta lista.

