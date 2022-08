Amazon Warehouse: promo extra sconto del 10% sui resi di qualità

Dalle 00:00 di oggi 25 agosto 2022 alle 23:59 del 28 agosto 2022, i clienti Amazon beneficeranno di uno sconto del 10% su prodotti Amazon Warehouse selezionati. Lo sconto del 10% sul prezzo visualizzato nella pagina di ogni prodotto verrà applicato direttamente al Carrello. Quindi al prezzo ribassato dei prodotti “usati” si aggiunge quello di questa promozione.

Amazon Warehouse, ecco come funziona

Amazon Warehouse propone infatti grandi offerte su oggetti usati, di seconda mano o con confezione aperta, ma mantenendo tutti i vantaggi Amazon riguardanti spedizioni, assistenza clienti e diritto di reso. Questo significa sconti sugli articoli usati per i prodotti più richiesti: smartphone, laptop, tablet, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, e migliaia di altri prodotti. Ecco perché spesso si fanno dei ver e propri affari, proprio come se si acquistasse un prodotto nuovissimo, da scartare per la prima volta. Non ci credete? Provate per credere.

Tutti i prodotti vengono sottoposti a controlli di qualità prima di essere messi in vendita. I tecnici Amazon testano accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche di ogni articolo e gli attribuiscono una condizione specifica prima di venderlo. Controllano anche che ai prodotti non manchi nessun accessorio e che le confezioni non siano danneggiate. In base al controllo qualità, a ogni articolo è assegnata una delle quattro valutazioni, che descrivono le sue condizioni generali: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”.

Per il resto, per l’acquisto funziona come per i prodotti “nuovi”: basta infatti aggiungere quello desiderato nel carrello e chiudere l’acquisto normalmente. Lo sconto verrà poi applicato automaticamente al momento del check-out. Occhio, però, perché si tratta di prodotti unici, nel senso che trattandosi di oggetti in rientro o tolti dal negozio principale per qualche difetto della confezione, una volta finito non è detto che torni disponibile a breve e lo stesso modello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.