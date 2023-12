Ampia scrivania che ricarica anche i tuoi dispositivi a soli 159 euro! Approfitta dello SCONTO

Devoko ha ideato questa scrivania elettrica regolabile in altezza 120 x 80 cm, elettrica con porte di ricarica tipo a, funge anche da tavolo da computer mobile con gestione dei cavi e ruote a 360°, colore bianco. Oggi puoi prenderla con il 16% di sconto, quindi la paghi solo 159,99 euro!

Devoko scrivania elettrica: le caratteristiche

Abitudini lavorative sane, che alternano seduta e in piedi, ti permettono di liberarti gradualmente dal grasso addominale e di evitare il mal di schiena dovuto a uno stile di vita sedentario. Con il controllo di ricarica USB-A, comodo per caricare vari dispositivi, non devi più preoccuparti di trovare la testa di ricarica; ti basta il cavo dati per caricare il tuo telefono con vero comfort e velocità. Il vassoio per la gestione dei cavi rende semplice organizzare prese o altri cavi sotto il tavolo, per ottimizzare lo spazio sulla scrivania.

Regolabile in altezza è certificata TÜV e CE, il motore è stato testato più di 10.000 volte per la sua durabilità. Il sistema anti-collisione sensibile e regolabile rileva le forze di reazione per evitare impatti. Velocità di sollevamento di 20 mm/s, meno di 45 dB; abbiamo tutto per te. Ha un piano da 15 mm per una lunga durata e 3 tasti di memoria di altezza per un rapido e silenzioso sollevamento in una gamma di altezza da 72 cm a 118 cm. Trenta giorni di reso senza condizioni, 5 anni di garanzia sul motore e sul telaio del tavolo.

