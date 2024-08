Android 15 in ritardo: non arriverà a settembre

Il 2024 ha visto Google andare contro tradizioni consolidate negli scorsi anni. Non solo ha anticipato notevolmente la finestra di lancio dei nuovi smarphone Pixel 9, ne ha addirittura proposti quattro invece dei soliti due. Pixel 9 è arrivato sul mercato due mesi prima del solito, di conseguenza non hanno ricevuto Android 15 al lancio. E pare proprio che, come riporta androidauthority, non arriverà prima di metà ottobre. Un ritardo record che potrebbe toccare i due mesi.

Ad eccezione di Android 12, Google ha distribuito gli aggiornamenti OTA per i suoi dispositivi Pixel lo stesso giorno del codice sorgente per ogni importante aggiornamento di Android. L’aggiornamento di Android 15 ancora work in progress per migliorarne la stabilità. Secondo una fonte raggiunta da androidauthority, Google attualmente prevede di lanciare l’aggiornamento di Android 15 per i telefoni Pixel a ottobre, forse anche a metà mese. Questo lasso di tempo è davvero qualcosa di insolito perché Google prevede di pubblicare il codice sorgente per Android 15 la prossima settimana, il che significa che potrebbe esserci un intervallo di 30 giorni o anche di più tra il rollout del codice sorgente e l’aggiornamento OTA di Pixel. Staremo a vedere.

Se davvero questo ritardo è imputabile al miglioramento delle prestazioni e di una maggiore stabilità generale ben venga. Android 15, ad ottobre o magari prima, arriverà su questi dispositivi.

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Tablet Google Pixel

Google Pixel pieghevole

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Il Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro pieghevole