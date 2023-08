Antivirus e VPN senza limiti con Norton 360: bastano 29,99 €/anno (-70%)

Norton 360 Deluxe è l’abbonamento con cui Norton consente l’accesso ai suoi software di sicurezza, mettendo a disposizione l’antivirus, con protezione in tempo reale dalle minacce del web (e non solo), e la VPN illimitata, con possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all’accesso a un sito web oppure per prenotare voli e altri servizi a prezzo più basso evitando i rincari legati al tracciamento dell’attività online.

Con la proposta di Norton, inoltre, è possibile attivare e utilizzare antivirus e VPN su ben 5 dispositivi, tra smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e Mac. Grazie alla promozione in corso in questo momento, Norton 360 Deluxe è disponibile con il 70% di sconto. In questo modo, il prezzo si riduce fino a 29,99 euro per un anno, garantendo all’utente la possibilità di accedere a tutto quello che serve per accedere a Internet in sicurezza con una spesa effettiva di appena 2,5 euro al mese.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Norton tramite il link qui di sotto.

Norton 360 Deluxe: antivirus, VPN e altro ancora a prezzo scontato

Per massimizzare la sicurezza dei propri dati e accedere a Internet in sicurezza è possibile affidarsi ai servizi proposti da Norton. Con Norton 360 Deluxe è possibile sfruttare:

antivirus con protezione in tempo reale

con protezione in tempo reale Secure VPN per un accesso sicuro, protetto e anonimo a Internet, senza alcun limite di banda o di traffico dati

per un accesso sicuro, protetto e anonimo a Internet, senza alcun limite di banda o di traffico dati 50 GB in cloud per il backup dei propri dati

per il backup dei propri dati servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring

attivazione dei servizi di sicurezza su 5 dispositivi tra Android, iOS, iPadOS, Windows e macOS

Il bundle proposto presenta un costo di 29,99 euro per un anno, con uno sconto del 70% rispetto al prezzo standard. L’offerta è a tempo limitato ed è disponibile dal link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.