Surfshark One: il bundle per garantirti protezione sul web (con antivirus e VPN)

Surfshark One è il bundle pensato per garantire la massima protezione durante l’utilizzo di Internet e di tutti i servizi web. Questo bundle, infatti, include la VPN illimitata di Surfhsark, con funzionalità avanzate come il blocco degli annunci, la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese e la crittografia del traffico dati.

In più, il servizio include il sistema antivirus con protezione in tempo reale da virus, malware e altri software dannosi. Per tutti i nuovi utenti, Surfshark One costa 3,49 euro al mese, scegliendo il piano annuale con 2 mesi gratis oppure 2,89 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 2 mesi gratis.

L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark One: l’arma in più per la sicurezza informatica

Con Surfshark One è possibile accedere a un servizio completo pensato per garantire la massima protezione per i propri dispositivi a fronte di una spesa contenuta. Il bundle include:

la VPN illimitata di Surfshark con tutte le funzionalità avanzate per accedere in modo sicuro e senza tracciamento a Internet e con la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare eventuali blocchi all’accesso a siti web e app

l'antivirus con sistema di protezione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche su tutti i propri dispositivi

Grazie alla promozione in corso, è possibile attivare Surfshark One al prezzo scontato di:

2,89 euro al mese scegliendo l’abbonamento biennale con 2 mesi gratuiti aggiuntivi

3,49 euro al mese scegliendo l'abbonamento annuale con 2 mesi gratuiti aggiuntivi

Tutte le promozioni sono disponibili tramite il box riportato qui di sotto. Per i nuovi utenti che scelgono Surfshark, inoltre, ci sono sempre 30 giorni di tempo per esercitare la Garanzia soddisfatti o rimborsati relativa alla promozione scelta. Il pagamento può sempre avvenire tramite PayPal, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.