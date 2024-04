Sicurezza Premium con Norton: affrettati ci sono offerte speciali

Norton Antivirus ti offre la possibilità di proteggere in modo efficace i tuoi dispositivi, eliminando minacce digitali con soluzioni personalizzate che garantiscono una difesa su misura per ogni tipo di utente, il tutto a prezzi sorprendentemente accessibili.

A partire da soli 19,99€ all’anno, Norton ti invita a scegliere la protezione più adatta alle tue esigenze, mettendo a disposizione una serie di opzioni che spaziano dalla sicurezza essenziale fino a pacchetti completi, pensati per offrire una copertura a 360 gradi. Che tu sia un singolo utente alla ricerca di una difesa efficace contro virus, malware e ransomware, o una famiglia che necessita di un’ampia gamma di servizi di sicurezza per più dispositivi, Norton ha la soluzione giusta per te, con la promessa di un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

Come funzionano le offerte Norton Antivirus

L’offerta base, Norton AntiVirus Plus, disponibile a soli 19,99€ per il primo anno, è l’ideale per chi cerca una protezione di alta qualità senza fronzoli. Per chi desidera un livello di sicurezza più approfondito, il piano 360 Standard, a 29,99€, include funzionalità aggiuntive come una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud. Le famiglie o gli utenti con più dispositivi troveranno nel Norton 360 Deluxe, offerto a 34,99€, una soluzione completa che include monitoraggio del dark web e protezione per i minori. Per la massima sicurezza, il piano 360 Premium estende la sua protezione fino a 10 dispositivi a soli 44,99€, arricchito da 75 GB di backup nel cloud.

Ma non è tutto: Norton si impegna anche a garantire la tua privacy online, con opzioni dedicate come la Secure VPN a 39,99€ e la Mobile Security a 9,99€, assicurando che anche i tuoi dispositivi mobili siano al sicuro da ogni minaccia.

Scegliere Norton Antivirus significa affidarsi a un nome sinonimo di sicurezza digitale, capace di offrirti la tranquillità di una navigazione protetta a un prezzo vantaggioso, specialmente con gli sconti applicati al primo anno di abbonamento. Non lasciarti sorprendere dai pericoli del web: visita il sito ufficiale, seleziona il piano che meglio risponde alle tue esigenze e inizia oggi stesso a proteggere i tuoi dispositivi con la certezza di un alleato sicuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.