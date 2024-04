Ottieni una protezione online completa con Surfshark One (antivirus + VPN)

Il tema della protezione online e della propria privacy è tenuto in grande considerazione da un numero crescente di persone. Se anche tu stai rivedendo i tuoi piani da questo punto di vista, ti segnaliamo l’offerta disponibile per Surfshark One, la soluzione all-in-one per la privacy e la sicurezza online di Surfshark che unisce un antivirus attivo 24 ore su 24 e una VPN premium illimitata.

Il piano di un anno di Surfshark One è in offerta a 3,49 euro al mese, con due mesi extra di servizio gratis, in virtù del 78% di sconto sul prezzo di listino. In più puoi contare sulla garanzia Soddisfatti o rimborsati della durata di 30 giorni, entro cui hai il diritto di richiedere il rimborso completo qualora il servizio dovesse disattendere le tue aspettative.

Surfshark One: la soluzione all in one per la sicurezza privata di Surfshark

La soluzione Surfshark One si distingue dagli altri software proposti dalla concorrenza per offrire antivirus e VPN insieme. Il primo garantisce una protezione in tempo reale con notifiche istantanee qualora si scarichino app o documenti potenzialmente dannosi per il sistema operativo.

Per quanto riguarda invece il servizio VPN, siamo di fronte alla specialità della casa. Surfshark è infatti uno dei punti di riferimento in Italia e nel resto del mondo, per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo: una volta attiva, ti consente di proteggere la tua identità e prevenire il tracking web da parte delle aziende e società di terze parti.

A tutto questo si aggiunge un sofisticato sistema di rilevamento delle violazioni, che scatta in automatico nell’eventualità di una fuga dei propri dati personali.

Approfitta del maxi sconto del 78% sul piano annuale di Surfshark One e metti al sicuro la tua sicurezza privata. In più potrai beneficiare di due mesi extra di servizio in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.