Sicurezza e anonimato con Norton: offerta esclusiva a -66%

Navigare in sicurezza è oggi importantissimo. Per questo ti presentiamo Norton, una soluzione che non solo ti protegge contro virus, malware e cyber-attacchi, ma anche di garantirti l’anonimato grazie a una VPN, il tutto a un prezzo che sfida ogni concorrenza.

Norton 360: il tuo scudo digitale

Norton 360 è una soluzione affidabile che ti protegge senza pesare sul tuo portafoglio. Con un’offerta esclusiva, Norton 360 unisce in un unico abbonamento un potente antivirus e una VPN illimitata, offrendoti così una doppia barriera di protezione a soli 2,92 euro al mese. Questo non è solo un prezzo vantaggioso; è un investimento nella tua tranquillità digitale, con un risparmio del 66% sul prezzo standard.

Ma Norton non si ferma qui. L’abbonamento è personalizzabile e si adatta alle tue esigenze, permettendoti di proteggere da 5 a 10 dispositivi, inclusi Windows, macOS, Android e iPhone. Tra le caratteristiche da segnalare ci sono:

un antivirus avanzato , che monitora il sistema in tempo reale, respingendo virus, ransomware e qualsiasi minaccia digitale che osi avvicinarsi;

, che monitora il sistema in tempo reale, respingendo virus, ransomware e qualsiasi minaccia digitale che osi avvicinarsi; una VPN illimitata , che maschera la tua identità e posizione, liberandoti da restrizioni geografiche e garantendoti l’accesso a un Internet senza limiti;

, che maschera la tua identità e posizione, liberandoti da restrizioni geografiche e garantendoti l’accesso a un Internet senza limiti; 75 GB di spazio cloud , per custodire in modo sicuro i tuoi dati;

, per custodire in modo sicuro i tuoi dati; strumenti aggiutnvi, come il gestore di password e il browser sicuro, che aumentano il tuo livello di sicurezza e privacy online.

Disponibile nelle versioni Deluxe e Premium, con Norton 360 puoi sceglier per la protezione su 5 dispositivi a soli 34,99 euro annui o estendere la protezione fino a 10 dispositivi a 44,99 euro all’anno. E con la libertà di cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento, questa offerta si adatta perfettamente alle tue esigenze di protezione digitale.

Scegliere Norton non significa solo avere un antivirus, ma una soluzione all in one per una navigazione sicura e libera, dove privacy e protezione sono garantite a un costo minimo. L’offerta sta per scadere, quindi ti invitiamo ad approfittarne subito. Visita il sito e abbonati ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.