Antivirus in tempo reale e VPN senza limiti a meno di 3 euro al mese per 1 anno con Norton

Sicurezza e privacy online dovrebbero essere le priorità assolute per chiunque naviga in rete. E se usiamo il condizionale un motivo c’è: sono ancora pochi, infatti, gli utenti consapevoli dei rischi che corrono quando si collegano a Internet.

Le cose potrebbero però cambiare in positivo grazie a Norton 360 Deluxe, il pacchetto all-in-one di Norton per la protezione dei dispositivi personali e per la privacy online con antivirus in tempo reale e una VPN premium senza limiti. In queste ore il piano di 1 anno è in offerta a 34,99 euro, meno di 3 euro al mese, per effetto del 66% di sconto sul prezzo di listino di 104,99 euro.

Norton 360 Deluxe: la soluzione definitiva di Norton per la sicurezza e privacy online a meno di 3 euro al mese

Uno dei principali vantaggi dell’account Deluxe di Norton 360 è la protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, sia quelle già esistenti che le nuove. In questo modo si ottiene una protezione totale delle proprie informazioni riservate finanziarie quando si è connessi alla rete Internet.

L’altro vantaggio significativo è la possibilità di fare affidamento sulla VPN, con la quale si può navigare in modo anonimo e senza alcun tracciamento dell’attività online da parte delle aziende. Questo poi consente di aggiungere una crittografia avanzata per mantenere al sicuro i propri dati personali più importanti.

Il piano di 1 anno di Norton 360 Deluxe è in offerta a 34,99 euro, grazie al 66% di sconto sul prezzo di listino di 104,99 euro. La versione Deluxe protegge fino a 5 dispositivi tra PC, Mac, smartphone e tablet (100% di compatibilità con PC Windows, Mac, iPhone, iPad e device Android).

