Antivirus in tempo reale + VPN senza limiti a meno di 3€ al mese con Norton 360 Deluxe

Un unico pacchetto con antivirus in tempo reale e una VPN senza limiti? È la proposta di Norton, che con il piano Norton 360 Deluxe si pone come punto di riferimento per una soluzione all-in-one riguardo la sicurezza digitale e la privacy online. Grazie alla nuova offerta di inizio anno, i primi 12 mesi di servizio sono disponibili a 34,99 euro invece di 104,99 euro, per effetto del 66% di sconto.

Antivirus e VPN insieme a meno di 3€ al mese con Norton 360 Deluxe

L’account Deluxe del pacchetto Norton 360 offre una protezione completa su un massimo di 5 PC, Mac, tablet o telefoni. A partire dal servizio antivirus, in grado di assicurare una difesa avanzata in tempo reale contro virus, malware, ransomware e hackeraggio.

A disposizione degli utenti anche una connessione Internet privata con una VPN illimitata. Attraverso il servizio Secure VPN è possibile eludere i blocchi geografici imposti dai provider di rete nazionale e avere così accesso ai propri contenuti preferiti, oltre naturalmente a godere di una privacy online di gran lunga superiore rispetto al passato.

Inclusi nel piano Deluxe anche un robusto password manager, 50 GB di backup nel cloud e un’efficace protezione dei minori. A tutto questo si aggiunge infine il monitoraggio del Dark Web, con avvisi puntuali qualora le proprie informazioni personali vengano divulgate durante una fuga di dati.

I primi dodici mesi di Norton 360 Deluxe sono in offerta a soli 34,99 euro. E Se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative iniziali, puoi comunque sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data del tuo acquisto.

