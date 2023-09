Antivirus per Android con VPN inclusa a poco più di 1 €/mese con Bitdefender

Proteggere il proprio smartphone Android diventa sempre più importante, soprattutto quando il dispositivo inizia ad avere qualche anno di troppo sulle spalle e il sistema operativo non viene sempre aggiornato con costanza dal produttore. In più, è utile (per non dire fondamentale in alcuni contesti) ricorrere a una VPN per proteggere la connessione e navigare in modo privato.

Per soddisfare le esigenze degli utenti Android è possibile puntare su Bitdefender Mobile Security. Il servizio proposto costa 14,99 euro per un anno e include l’antivirus completo di Bitdefender, una VPN con 200 MB al giorno di traffico sicuro e varie funzionalità aggiuntive per la protezione. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Bitdefender Mobile Security è la soluzione giusta per proteggere lo smartphone Android

Scegliendo Bitdefender Mobile Security è possibile ottenere una protezione di livello superiore per smartphone e tablet Android. Il servizio include, infatti, la protezione contro virus e malware oltre a un sistema in grado di bloccare le truffe online, come i tentativi di phishing basati su link a siti clonati.

C’è poi il vantaggio garantito dall’uso di una VPN, con 200 MB di traffico al giorno per le connessioni protette. Scegliendo Bitdefender Mobile Security è possibile accedere a diversi strumenti aggiuntivi come la funzione per localizzare, bloccare e azzerare da remoto il proprio dispositivo in caso di furto o smarrimento.

Il tool di Bitdefender, oltre a garantire un accesso sicuro a Internet e una protezione costante del proprio dispositivo, ha un impatto minimo sulla batteria, grazie a una serie di ottimizzazioni che riducono il consumo energetico dell’app.

Attivare Bitdefender Mobile Security è semplicissimo: basta accedere al sito ufficiale, tramite il link qui di sotto, e attivare l’abbonamento annuale dal costo di appena 14,99 euro per un anno. Con poco più di 1 euro al mese, quindi, è possibile proteggere al meglio il proprio dispositivo.

Per tutti i dettagli sulla promozione è disponibile il link qui di sotto.

