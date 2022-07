Antivirus per Windows: Avira scontato del 60%

Nonostante Windows sia un sistema operativo molto apprezzato, la sua larga diffusione lo rende una preda ambita per hacker e pirati informatici di vario tipo.

D’altro canto, un malintenzionato sa bene come realizzare un software malevolo su questa piattaforma vede un target di potenziali vittime molto più ampio rispetto a Linux ma anche ai pur numerosi fan di Apple e macOS.

Proprio per questo motivo, la sicurezza dovrebbe essere una priorità assoluta per chiunque utilizza il sistema operativo proposto da Microsoft. L’antivirus in dotazione con lo stesso sistema operativo, ovvero Windows Defender, non appare all’altezza della situazione, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni.

Per navigare senza stress e senza l’incubo di essere attaccati da malware, adware, spyware o altre minacce, è essenziale dotarsi di uno strumento efficace e performante.

Con Avira puoi assicurarti un antivirus per Windows tra i più efficaci e leggeri sul mercato

Avira è un prodotto noto nell’ambiente, essendosi ritagliato una fetta di mercato alquanto ampia tra gli utenti Windows. In tal senso, la casa produttrice, offre ben 3 diverse soluzioni.

AVIRA ANTIVIRUS PRO rappresenta la soluzione base, ideale per qualunque tipo di utente. Questo antivirus offre:

blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file danneggiati ;

e ; navigazione , acquisti e operazioni bancarie in totale sicurezza;

, in totale sicurezza; blocco di annunci pubblicitari molesti;

servizio clienti rapido e p rofessionale ;

e p ; supporto VIP ;

; sistema di protezione della rete domestica ;

; sistema per la protezione della privacy.

Il tutto, grazie allo sconto del 60%, è disponibile per appena 10,95 euro all’anno.

Per chi vuole maggiori certezze lato sicurezza online, esiste il piano AVIRA INTERNET SECURITY. Questo include uno strumento per la generazione e archiviazione automatica delle password, un sistema di protezione degli account online, aggiornamento automatico di programmi e driver nonché un tool per la risoluzione dei problemi software.

In questo caso, il costo annuale di AVIRA INTERNET SECURITY (sempre in virtù dello sconto del 60%) è di 13,95 euro.

Infine, con AVIRA PRIME è possibile andare ancora oltre, aggiungendo a quanto proposto dalle suddette sottoscrizioni anche una utility per la pulizia del PC e per la creazione di spazio di archiviazione aggiuntivo. L’anonimizzazione della navigazione e la disponibilità di un’app per device mobile sono ulteriori vantaggi.

E il prezzo? AVIRA PRIME scontato costa 31,95 euro all’anno.

