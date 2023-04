Apple Air Tag Prezzo più basso di sempre -28%

Se siete di quelle persone che hanno il brutto vizio di perdere le cose, o meglio di appoggiarle da qualche parte e clamorosamente dimenticarvi dove le avete lasciate potete risolvere questo problema con Apple Air Tag. Il piccolo tracker è offerto su Amazon al prezzo più basso di sempre, 28€ al posto di 39€, un clamoroso 28% in meno!

Vi perdete le chiavi di casa? Basta inserire il tag in un portachiavi e il gioco è fatto! Inutile dire che si trovano accessori dove inserire il tag di tutti i tipi, da quelli più costosi e chic a quelli più economici senza troppi fronzoli.

La soluzione perfetta per i distratti

Il funzionamento di Apple Air Tag è molto semplice, si collega tramite Bluetooth col device che si è deciso di utilizzare. Se si è utenti della casa di Cupertino possiamo richiamare l’ubicazione di Apple Air Tag con un semplice Ehi Siri, trovami le chiavi ad esempio o se non volete parlare da soli col telefono potrete semplicemente controllare il nuovo pannello Oggetti dall’app “Dov’è” per far suonare l’altoparlante dell’AirTag. La cosa interessante è che funziona anche con i telefoni Android mettendo in funzione la modalità NFC per cercarlo e vederlo nel proprio telefono una volta localizzato.

Apple Air Tag non è ovviamente un tracker GPS e funziona nei limiti del protocollo Bluetooth di rilevamento. La distanza massima all’aperto è di circa otto metri, mentre al chiuso si guadagna qualche metro in più. Non potete usarlo per mettere in scena inseguimenti da film polizieschi quindi, ma se siete soliti perdervi le chiavi o appoggiare il portafoglio dove capita è l’oggetto perfetto per voi. Col plus poi di essere anche resistente all’acqua in quanto certificato IP67: trenta minuti massimo in acque profonde un metro. Non potrete farci il bagno in piscina o al mare, ma se vi cade nel lavandino non succede nulla.

Se poi è al prezzo più basso di sempre è impossibile non comprarlo, anche in più pezzi ovviamente, all’incredibile cifra di 28 euro, un bel -28% sul prezzo standard.

