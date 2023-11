Apple AirPods PRO 2 Gen, su eBay le paghi solo 220 euro: chi ci pensa resta senza!

Le Apple AirPods PRO 2 Gen 2022 sono le meravigliose cuffie auricolari Bluetooth, con ricarica MAGSAFE. Su eBay ora le paghi molto meno, applicando il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto. E così, risparmierai ben 38,99 euro, pagandole solo 220,91 euro! Ti conviene sbrigarti, perché in molti vogliono approfittare dell’offerta oltre al fatto che la promozione scade il prossimo 19 novembre.

Apple AirPods PRO 2 Gen 2022: le caratteristiche

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono stati riprogettati per darti una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace. La modalità Trasparenza adattiva riduce i suoni esterni, e l’audio spaziale personalizzato crea un’esperienza di ascolto avvolgente. La batteria dura fino a 6 ore con una sola carica. Il controllo touch ti fa regolare il volume con un gesto. E la nuova custodia di ricarica MagSafe è un vero gioiellino, con funzione “Posizione precisa” che individua dove si trovano, altoparlante integrato e comodissimo anello per laccetto. Il nuovo chip H2 garantisce una cancellazione del rumore più intelligente e un suono tridimensionale. L’equalizzazione adattiva calibra la musica in tempo reale per le tue orecchie, e sa darti acuti cristallini e bassi profondi con straordinaria nitidezza.

La cancellazione attiva del rumore elimina due volte in più i rumori indesiderati. E la modalità Trasparenza adattiva attenua l’intensità dei rumori forti 48.000 volte al secondo, per farti sentire il mondo intorno a te senza stressare l’udito. I cuscinetti in morbido silicone in quattro diverse taglie (XS, S, M, L) offrono un livello ottimale di comfort e isolamento acustico. L’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa garantisce un ascolto su misura, perché colloca con precisione gli elementi sonori nello spazio attorno a te. E l’equalizzazione adattiva calibra la musica per le tue orecchie, dandoti un suono sempre dettagliato e armonioso. Con la funzione “Leggi notifiche ad alta voce”, Siri può leggerti avvisi e messaggi importanti appena arrivano. Puoi condividere l’audio fra due paia di AirPods per goderti una canzone o una serie TV insieme a un’altra persona. E come sempre, gli AirPods Pro si collegano in un attimo al tuo iPhone o Apple Watch, e il suono ti segue in automatico da un dispositivo Apple all’altro.

