Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe: 70 euro di sconto su Amazon

Apple ha annunciato i nuovi AirPod di terza generazione presentando una nuova custodia di ricarica che funziona con il suo sistema di ricarica magnetica MagSafe. Acquistale ora su Amazon a soli 209,00€ invece di 279,00€.

Gli AirPods Pro sono dotati di cancellazione attiva del rumore e possiedono anche una modalità chiamata “trasparenza“, utile se vuoi ascoltare quello che le altre persone stanno dicendo mentre ascolti la msuica. Sono anche resistenti al sudore e all’acqua e hanno una vestibilità personalizzabile che ti garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.

Presente anche l’audio spaziale con il rilevamento dinamico della testa: le cuffiette sapranno quando sono state indossate e si attiveranno in automatico. Mentre l’equalizzazione adattiva sintonizza automaticamente la musica in base alle esigenze. Ci sono inoltre tre differenti gommini in silicone morbido che ti consentono di adattarle facilmente a qualsiasi tipo di orecchio.

Il sensore di forza ti consente di controllare facilmente la tua musica, puoi rispondere o terminare le chiamate e compiere altre azioni semplicemente utilizzando i controlli touch presenti sull’auricolare. Apple ha dichiarato che sono garantite più di 24 ore di ascolto totale con la custodia di ricarica MagSafe, ed è disponibile anche l’accesso rapido a Siri tramite attivazione vocale.

Sono molto semplici da configurare, e all’evenienza, puoi condividire facilmente l’audio tra due set di AirPods sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Apple TV. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistale su Amazon. Ricorda anche di attivare l’abbonamento Prime per usufruire della spedizione gratuita.

