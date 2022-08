Apple AirPods Pro: le cuffie che stavi cercando, oggi in offerta su Amazon

Ecco le cuffie true wireless che tutti vogliono. Stiamo parlando delle Apple AirPods Pro, gli auricolari true wireless della casa della mela di alta fascia. Sia i materiali con cui sono fatte che il suono che riproducono sono di alta qualità. Poi come ben sappiamo, Apple è sinonimo di qualità ed ha l’assistenza clienti migliore al mondo. Oggi questo prodotto è in offerta su Amazon con uno sconto del 27% che porta il loro prezzo a soli 204,16 €. Un’offerta che non vi potete far scappare.

Le cuffie che tutti vogliono, oggi in offerta

Le Apple AirPods Pro hanno un sensore di pressione per riuscire a controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare alle stesse. Sono certificate per resistenza a sudore e acqua ed hanno un autonomia superiore alle 24 ore totali di ascolto, utilizzando anche la custodia di ricarica MagSafe. Essendo un prodotto Apple, vi consente l’attivazione rapida di Siri con il comando vocale: “Ehi Siri”. Gli auricolari capiscono quando li indossi e passano automaticamente da un dispositivo all’altro per un’esperienza fluida e confortevole.

Sono molto comode da indossare grazie ai cuscinetti affusolati, realizzati in morbido silicone e disponibili in tre taglie diverse. La cancellazione attiva del rumore (ANC) funziona egregiamente e vi consente di bloccare i rumori esterni e immergervi completamente nella musica. Inoltre c’è anche la modalità Trasparenza che vi consente di sentire più nitidamente il mondo intorno a voi. Con queste cuffie avrete un’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, che vi consente di avere un suono con effetto tridimensionale. La EQ adattiva, calibra automaticamente la musica in base alla forma del vostro orecchio. Le Apple AirPods Pro sono delle cuffie di altissima qualità sotto ogni punto di vista e oggi possono essere vostre a soli 204,16 €. Uno sconto del 27% che rende questo prodotto irresistibile. Affrettatevi perché sono rimaste solo poche scorte all’interno dei magazzini Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.