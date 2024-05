Apple AirTag, ne acquisti 4 e ne paghi praticamente solo 3 e solo su Amazon!

Siete soliti lasciarvi le cose in giro? Le posate da qualche parte e subito dopo, non sapete se le avete messe sulla nensola in cucina o sul comodino? Apple ha la risposta per risolvere questa annosa problematica, ovvero Air Tag. Il piccolo e tondeggiante tracker è offerto su Amazon in formato famiglia potremmo dire, 4 tracker al prezzo praticamente di 3, alla luce dello sconto gigante MENO 23%! Ribasso davvero esagerato, 99 euro invece che 129! Mettete subito i tracker nel carrello, e perderete più ore a girare in giro per casa come matti per cercare le chiavi!

Ecco dov’era!

Apple Air Tag è un dispositivo di tracciamento estremamente intuitivo: si sincronizza via Bluetooth in un attimo ed il gioco è fatto. Gli utenti Apple possono localizzare Air Tag semplicemente chiedendo a Siri o possono farlo suonare attraverso l’app Dov’è. Sorprendentemente, è compatibile anche con Android, grazie all’attivazione NFC. È notevole che la sua funzionalità non sia limitata ai soli prodotti Apple, rendendolo un dispositivo veramente adatto a tutti.

Air Tag opera entro i limiti del raggio Bluetooth, con una portata massima di circa otto metri all’aperto, che può aumentare al chiuso. Questa distanza può sembrare limitata, ma per chi tende a perdere oggetti tra i cuscini del divano un giorno si e l’altro pure, rappresenta davvero qualcosa di irrinunciabile!

Air Tag è resistente all’acqua, certificato IP67, quindi può sopravvivere fino a trenta minuti immerso fino a un metro di profondità. Non è adatto ad un bagno al mare o in piscina, ma resisterà senza problemi se cadrà nel lavandino pieno d’acqua!

Air Tag: 4 tracker al prezzo praticamente di 3, alla luce dello sconto gigante MENO 23%! Ribasso davvero esagerato, 99 euro invece che 129!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.