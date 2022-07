Apple Alimentatore Duo MagSafe ad un prezzo mai visto prima su Amazon

Il caricabatterie Apple MagSafe Duo wireless può alimentare fino a due dispositivi contemporaneamente, inclusi AirPods, Apple Watch e iPhone. È un’opzione eccellente per chi ha un dispositivo Apple e il suo design sottile lo rende un compagno di viaggio ideale. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 94,90€ invece di 149,00.

Con un’uscita di ricarica MagSafe massima di 14 W (la maggior parte delle opzioni di terze parti arriva a 7,5 W) e una porta Lightning, è il miglior caricabatterie MagSafe in circolazione.

Il guscio esterno è realizzato in un materiale polivinilico stampato a pressione. La confezione include un cavo di ricarica da USB-C a Lightning, ma è necessario acquistare un alimentatore da 30 W+ (oppure è possibile utilizzare un adattatore MacBook con una porta USB-C).

Quando il caricabatterie è chiuso, puoi vedere un logo Apple impresso in alto e un piccolo cerchio di alluminio in basso. Il cerchio in alluminio è un pad di ricarica per Apple Watch, ma è anche un magnete. Puoi piegare MagSafe Duo nella direzione opposta per utilizzarlo come caricatore MagSafe autonomo.

Quando apri il Duo, sul lato sinistro viene visualizzato un pad di ricarica MagSafe; funge anche da pad di ricarica wireless Qi da 7,5 W. Il pad di ricarica di Apple Watch e la porta di ricarica USB-C si trovano invece sul lato destro.

Usare il MagSafe Duo è facile. Basta aprirlo e collegarlo a un adattatore da 30 W+ con un cavo USB-C. Il pad di ricarica stesso non ha spie luminose, ma viene visualizzata un’animazione su Apple Watch e iPhone quando sono collegati correttamente.

Quando i tuoi AirPods o Apple Watch sono completamente carichi, puoi semplicemente sollevarli dal caricabatterie. Il magnete dell’iPhone è molto potente, quindi è necessario tenere premuto il bordo del MagSafe Duo quando lo si rimuove.

Acquista questo prodotto in sconto del 36% su Amazon, e risparmia sulla spedizione abbonandoti al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.