Apple iPad Air 5 2022 a questo prezzo su Amazon è ILLEGALE

L’iPad Air (5ª Gen.) è una vera e propria icona di eleganza e potenza nel mondo dei tablet, e questa versione 2022 non fa eccezione. Il suo design sottile e leggero si unisce a una potenza straordinaria, garantendo un’esperienza utente senza precedenti. Oggi è in offerta nel colore Viola su Amazon, visto che lo prendi a 679€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso.

Certo, alla fine parliamo di un centinaio di euro in meno, ma considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo. Accaparrarsi un iPad 2022 a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione.

Apple iPad 5 2022 (Wi-Fi, 64GB) colore Viola , sconto su Amazon

Dotato di uno schermo Retina da 10,9 pollici con True Tone e P3, l’iPad Air offre una qualità visiva eccezionale, con colori vibranti e dettagli nitidi. La presenza del sensore Touch ID integrato nel tasto di accensione aggiunge un livello di sicurezza e comodità nell’accesso al dispositivo.

Il cuore pulsante di questo iPad è rappresentato dal potente processore Apple A15 Bionic, che garantisce prestazioni veloci e reattive per gestire senza sforzi app, giochi e attività multitasking. La connettività Wi-Fi ti consente di restare sempre connesso, mentre la capacità di 64GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro.

E ancora, una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli, altoparlanti stereo, Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay.

Con questo iPad, insomma, lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi visto che è progettato per fare tutto quello che ti piace. Il device, di colore argento, ha fino a 256GB di spazio di archiviazione e una batteria che dura tutto il giorno, quindi lavori o giochi senza interruzioni. Con il Wi‑Fi veloce, infine, navighi a casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad.

L’Apple iPad rappresenta il modello più economico e popolare della nota gamma di tablet di Cupertino, ma come vedete ha tutto quello che serve per farne un grande device. D’altronde parliamo del successore dell’ottimo Apple iPad 8 del quale migliora diverse caratteristiche come il processore, la fotocamera per i selfie e la memoria interna.

Non cincischiare quindi troppo per fare tuo questo gioiellino che ora costa poco su Amazon, visto che lo prendi con appena 679€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso.

