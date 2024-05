Apple iPhone 13 a 160 EURO IN MENO: offerta MAI VISTA PRIMA su Amazon

Hai bisogno di uno smartphone nuovo e punti su di un modello top di gamma? Abbiamo quello che fa per te in promozione speciale! Oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 21%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 13

L’Apple iPhone 13 è un vero e proprio gioiellino in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″ che garantisce immagini sempre nitide e super realistiche in qualsiasi condizione di luce.

Allo stesso modo le tue foto e i tuoi video risulterano impeccabili grazie all’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. In più avrai a disposizione la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video per filmati di livello professionale.

Non è da meno la fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision per selfie e videochiamate più realistiche che mai.

Il dispositivo vanta il potentissimo Chip A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee e super fluide in qualsiasi momento. Anche la batteria è super massiccia ed offre un’autonomia estesa così da non abbandonarti per un’intera giornata.

Oggi l’Apple iPhone 13 è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad un mega sconto del 21%. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.