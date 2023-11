Il MOOD Barbie continua: iPhone 13 colore ROSA SCONTATO DEL 10%! Occasione unica

Dopo l’uscita del film Barbie, l’interesse e l’attrazione verso il colore rosa è aumentato a dismisura. Apple, come sempre, aveva già anticipato i tempi, proponendo iPhone 13 proprio di questo colore. Praticamente introvabile in altri marchi. Oggi è scontato del 10%, quindi lo fai tuo a soli 799 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

Apple iPhone 13, prendilo in colore rosa

Il colore rosa è la ciliegina sulla torta di un telefono straordinario come Apple iPhone 13. Parliamo infatti di un Display Super Retina XDR da 6,1″, Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è dotato del Chip A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee. Batteria molto lunga, fino a 19 ore di riproduzione video. Resistente agli urti, grazie al robusto design con Ceramic Shield. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

