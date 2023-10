Apple iPhone 15 (128 GB) in offerta su eBay: corri a comprarlo

Annunciati due giorni fa nel corso dell’evento Apple intitolato Wonderlust, i nuovi iPhone 15 sono offerti in cinque affascinanti colori: rosa, giallo, verde, blu e nero nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB. Scegli il tuo colore preferito (noi qui ti abbiamo segnalato quello con l’iconico colore nero, ma seguendo il link puoi variare la scelta) e prendilo adesso su eBay a 889€ incluse le spese di spedizione.

Apple iPhone 15 (128 GB), il prezzo è invitante

Il nuovo iPhone 15 non segna un distacco netto rispetto al recente passato, anzi. Ciò nonostante presenta alcune novità da non sottovalutare. iPhone 15 presenta infatti un sofisticato vetro posteriore con una finitura opaca e un elegante profilo smussato in alluminio. Entrambi vantano la tecnologia Dynamic Island e un avanzato sistema fotografico, progettato per catturare splendidamente i momenti quotidiani.

La potente fotocamera principale da 48MP cattura immagini ad alta risoluzione, mentre il nuovo teleobiettivo 2x offre un zoom ottico versatile in tre livelli, praticamente come avere una terza fotocamera. La famiglia iPhone 15 introduce anche ritratti di nuova generazione, per risultati straordinari anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con il potentissimo chip A16 Bionic, connettore USB‑C, localizzazione precisa per Trova i miei amici e un’incredibile robustezza, iPhone 15 rappresenta un salto in avanti epocale. Prendilo adesso su eBay a 889€ incluse le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.