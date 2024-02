Apple iPhone 15 128 GB, lo sconto Amazon è favoloso, risparmio mostruoso!

Apple iPhone 15 è l’ultimo modello della casa di Cupertino, è stato presentato infatti lo scorso settembre. Poterlo prendere ora con un maxi sconto MENO 18% è senza dubbio qualcosa di grandioso, d’eccezionale. Stiamo parlando di un taglio netto di 180 euro! Il prezzo di listino grazie a questa mega sforbiciata Amazon passa da 979 euro a 799 euro! Uno sconto così nell’immediato è davvero irrepetibile! Il nostro consiglio? Mettete subito Apple iPhone 15 nel carrello Amazon, sta andando a ruba!

Bellissimo e scontatissimo

iPhone 15 è costruito con materiali di assoluto pregio, è realizzato infatti in vetro a infusione di colore e in alluminio aerospaziale. iPhone 15 è a prova di schizzi, gocce e polvere. La parte frontale in Ceramic Shield è più forte di qualunque vetro per smartphone. Fascia alta senza compromessi, il tutto ovviamente all’insegna di un puro design Apple.

La nuova fotocamera principale di iPhone 15 scatta foto ad altissima risoluzione. E’ possibile catturare immagini splendide e dettagli straordinari in qualunque condizione di luce, di giorno o di notte, dalle istantanee ai paesaggi più spettacolari. Inoltre è disponibile un efficacissimo teleobiettivo 2x ottico che permette di avvicinare i soggetti senza i soliti problemi di grana dello zoom digitale. E come se non bastasse se l’illuminazione è intensa o non omogenea, lo Smart HDR di ultima generazione ottimizza in modo intelligente la resa del soggetto e dello sfondo.

E sempre per rimanere nell’ambito imaging i video 4K HDR possono essere resi ancor più belli usando la modalità Azione per stabilizzare le riprese mosse o sentendosi dei veri registi grazie alla modalità Cinema 4K che sposta automaticamente la messa a fuoco sul soggetto principale della scena.

Ovviamente lato software, oltre a tutte le ottimizzazioni del nuovo iOS c’è l’inserimento della Dynamic Island, ovvero un modo nuovo e particolarmente efficace e accattivante per tenere sotto controllo ogni tipo di notifica.

iPhone 15 è davvero un gioiello e poterlo pagare 180 euro in meno è davvero un’offerta da non crederci… e invece è tutto vero!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.