Apple iPhone 15: oggi su eBay lo paghi 100 EURO IN MENO

Lo smartphone più innovativo del momento oggi è disponibile ad un prezzo mai visto prima! Parliamo dell’Apple iPhone 15, ora su eBay in offerta speciale a soli 719 euro grazie ad un mega sconto del 12%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Una mega promozione del genere non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15

L’Apple iPhone 15 è l’ultimo arrivato in casa Apple e vanta specifiche tecniche di altissimo livello che accontentano anche gli utenti più esigenti.

Dispone di un grande display da 6.1 pollici con una risoluzione di 2556×1179 pixel, quindi garantisce immagini davvero super nitide e più realistiche che mai.

La massima connettività è garantita in qualsiasi occasione grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente anche quando sei in viaggio.

Un altro fiore all’occhiello dello smartphone è la fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Inoltre potrai sbizzarrirti tra le innumerevoli funzionalità che offrono risultati impeccabili in qualsiasi condizione di luce, anche di notte.

L’estetica di questo gioiellino non è da meno: lo spessore di 7.8mm è veramente contenuto e rende questo modello super elegante e di grande stile. Per finire, con 128 GB di memoria interna, potrai archiviare ed avere a portata di mano qualsiasi tipologia di file, anche quelli più pesanti.

