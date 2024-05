Apple iPhone 15 Plus in OFFERTA su eBay: applica SUBITO il CODICE PROMO

Oggi puoi entrare nel mondo Apple e sperimentare il suo ultimo gioiellino ad un prezzo bomba! Su eBay è disponibile l’Apple iPhone 15 Plus a soli 834 euro grazie ad uno sconto di 35 euro da ottenere applicando il codice promo PSPRMAY24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissimi giorni per sfruttare il coupon promozionale!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Plus

L’Apple iPhone 15 Plus è uno degli ultimi arrivati in casa Apple e vanta specifiche tecniche di alto livello e mai viste nel settore.

Si contraddistingue per il nuovissimo chip A16 Bionic che risulta essere ultraveloce e permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

In particolare la Dynamic Island ti mostra notifiche e attività in tempo reale così puoi vedere chi ti sta chiamando, sapere se il tuo volo è in orario e molto altro.

Anche i tuoi scatti saranno sempre impeccabili e di livello professionale sfruttando la fotocamera principale da 48MP che scatta foto ad altissima risoluzione per darti immagini splendide e incredibilmente dettagliate. Inoltre con il teleobiettivo 2x di qualità ottica è facile comporre l’inquadratura perfetta per i tuoi primi piani.

Dal punto di vista estetico questo modello ha un robusto design realizzato in vetro a infusione di colore e in alluminio. In più resiste a schizzi, gocce e polvere, mentre il display Super Retina XDR da 6,7″ è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

