Apple iPhone 15 Pro in DOPPIO SCONTO su eBay: occasione RARISSIMA

Se vuoi puntuare all’eccellenza senza spendere un capitale, non farti scappare la doppia promozione eBay sull’Apple iPhone 15 Pro! Oggi è disponibile a soli 904 euro grazie ad uno sconto del 10% ed un ulteriore coupon di 35 euro da applicare al momento dell’ordine inserendo il codice promo PSPRMAY24.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissime ore per sfruttare la doppia offerta!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 15 Pro

L’Apple iPhone 15 Pro è un gioiellino della tecnologia con specifiche tecniche elevatissime e di ultima generazione.

È in grado di soddisfare tutti gli utenti, anche quelli più esigenti! È dotato di un sorprendente display Touchscreen da 6.1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel. Le immagini risultano, quindi, realistiche e super nitide così da poter vivere in prima persona i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Grazie al modulo 5G è possibile effettuare il trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Restare in contatto con il mondo, qui, sarà più semplice e veloce che mai in qualsiasi momento!

Un’altra caratteristica di spicco di questo iPhone è la fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. I tuoi scatti saranno impeccabili in qualsiasi condizione di luce, come quelli dei professionisti!

