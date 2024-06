Apple iPhone 15 Pro Max a 240 EURO IN MENO: ancora per POCHISSIMO

È uno degli ultimi smartphone lanciati da Apple, e oggi può essere tuo ad un prezzo davvero pazzesco! Si tratta dell’Apple iPhone 15 Pro Max, al momento disponibile su Amazon a soli 1.249 euro con uno sconto del 16%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 240 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 15 Pro Max: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 15 Pro Max si contraddistingue per il potentissimo chip A17 Pro che, grazie alla GPU di classe Pro, rende qualsiasi operazione efficientissima e davvero super fluida.

Il dispositivo vanta anche un potente sistema di telecamere a sette obiettivi professionali, così da avere a disposizione sempre l’inquadratura perfetta. Potrai fare foto ad altissima risoluzione con colori più intensi e dettagli più definiti, usando la fotocamera principale da 48MP, mentre con il teleobiettivo 5x puoi zoomare sul soggetto per scattare primi piani nitidissimi da ancora più lontano.

Per rendere ancora più facile l’utilizzo, puoi anche personalizzare il tasto Azione che ti permette di attivare al volo la tua funzione preferita. Scegli tra Silenzioso, Fotocamera, Memo vocale, Comando rapido e altro ancora: una volta impostata la funzione, ti basterà tenere premuto per attivarla.

Per finire, il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz, mnetre la Dynamic Island ti mostra avvisi e attività in tempo reale.

