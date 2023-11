Sogni di acquistare iPhone 15 Pro? Su eBay puoi! Scopri l'OFFERTA

Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB è l’ultimo arrivato in casa dell’inconfondibile marchio della mela morsicata. Che da quasi vent’anni grazie a questi dispositivi sta innovando continuamente il settore della telefonia mobile, creando un vero status symbol per chi li utilizza. Bene, sappiamo che il prezzo è per molti inaccessibile ma su eBay può essere mitigato di quasi un terzo, grazie allo sconto del 12% sul prezzo di listino a cui aggiungere il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto. Quindi, potrai averlo a 1.094,90 euro! Un bel risparmio, di quasi 300 euro! Il colore è un bellissimo nero titanio. Ma dovresti sbrigarti perché l’iniziativa scade il 19 novembre, inoltre stanno andando a ruba.

Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB: le caratteristiche

Apple iPhone 15 Pro è un smartphone iOS di ottimo livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.1 pollici che pone questo Apple al vertice della categoria. Risoluzione di 2556×1179 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Apple iPhone 15 Pro non manca davvero nulla, a cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi di ultima generazione e il GPS. molto preciso.

Questo Apple iPhone 15 Pro è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.3mm è dunque molto contenuto e facilmente tascabile. Ammaliante poi il colore Nero Titanio.

Realizza il tuo sogno! Apple iPhone 15 Pro 5G 128GB oggi potrai averlo a 1.094,90 euro! Un bel risparmio, di quasi 300 euro! Dovrai aggiungere il coupon NOVEDAYS al momento dell’acquisto. Il colore è un bellissimo nero titanio. Ma dovresti sbrigarti perché l’iniziativa scade il 19 novembre, inoltre stanno andando a ruba.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.