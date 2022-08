Apple Mac Mini: sconto di 150 euro su Amazon

Una delle più grandi novità recenti di Apple è il chip M1 che ha implementato nei suoi computer portatili e fissi. Oggi ti parliamo di un ottimo affare sul Mac Mini con il chip M1 su Amazon. Il suo prezzo ora è di soli 899,00 €, uno sconto di 150 € rispetto al prezzo originale. Questo piccolo computer desktop può sicuramente cambiare il tuo modo di lavorare. Possiede tanta potenza in un corpo piccolo e indiscreto.

Mac Mini: il PC fisso di Apple più venduto

Questo PC è dotato di un avanzato sistema di raffreddamento in modo che il dispositivo non raggiunga temperature elevate anche sotto stress. L’Apple Mac Mini è dotato di Wi-Fi 6 di nuova generazione per connessioni più veloci. Inoltre sono presenti due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A e Gigabit Ethernet. Il Mac Mini è dotato del nuovo chip M1 progettato da Apple che porta le prestazioni di CPU, GPU e machine learning a un livello nettamente superiore. Il processore centrale è a otto core, le prestazioni sono 3 volte più veloci rispetto al passato, prestazioni invidiabili dalla maggior parte dei dispositivi in questa fascia di prezzo. Anche la GPU è stata migliorata, con una grafica fino a 6 volte più veloce nelle applicazioni e nei giochi. D’altra parte, il motore neurale a 16 core consente un apprendimento automatico avanzato. Su questo modello troviamo 8GB di RAM ben ottimizzata per rendere il computer più fluido nelle varie operazioni. L’archiviazione SSD (unità di memoria a stato solido) ultraveloce ti aiuta ad aprire rapidamente app e file.

Tutto è racchiuso in un design minimale e ultracompatto. I materiali sono di alta qualità e capirai subito che è un prodotto costruito per durare. Non perdere per nessun motivo questo incredibile affare nel mondo, facendo il Mac Mini a soli 899,00 € su Amazon. Un prezzo scontato di 150 €, affrettati ad acquistarlo, sono rimasti pochi pezzi a disposizione nei magazzini del noto e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.