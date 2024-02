Apple Magic Keyboard: la tastiera più amata in SCONTO!

Sei un utente Apple? Ami i prodotti della mela? Ecco una tastiera che non può mancare sulla tua scrivania: la Apple Magic Keyboard. Si tratta di un prodotto perfetto sia per chi scrive moltissimo ogni giorno che per chi cerca una tastiera per il tempo libero che si abbini perfettamente al proprio Mac. Oggi questo magnifico device è in super sconto Amazon dell’8%. Il prezzo per la versione più venduta è di soli 99,99€ nella colorazione argento. Vi svelo un segreto: sto scrivendo questo articolo proprio utilizzando questa magnifica tastiera!

Apple Magic Keyboard: la tastiera dalle mille potenzialità

Gli utenti Apple, di solito, amano affidarsi agli accessori dell’azienda stessa. Prodotti come la Apple Magic Keyboard hanno potenzialità davvero incredibili e, oltre ad essere molto curati, si integrano perfettamente con l’ecosistema dell’azienda.

Questo modello in particolare, l’ultimo immesso sul mercato, ha assunto un design in linea con gli ultimissimi prodotti Apple. Rispetto alla versione precedente, ha bordi più stondati e adotta alcune soluzioni tecniche migliori.

Tra i punti di forza, proprio come amano gli utenti Apple, c’è la corsa dei tasti: molto soddisfacente anche in sessioni di scrittura lunghe. La tastiera è piuttosto silenziosa, la batteria ricaricabile attraverso la porta Lightning a bordo ha una durata davvero titanica.

La Apple Magic Keyboard può essere collegata al Mac attraverso il cavo in dotazione o sfruttando la connettività Bluetooth: in tutti i casi sarete sempre pronti ad utilizzare questo magnifico prodotto.

La tastiera è molto solida, ma sottile: può essere agevolmente trasportata in borsa vista la sua leggerezza e compattezza. In questo modo, anche in movimento, potrete sfruttare la comodità di una tastiera completa. Ovviamente, questo prodotto è pienamente compatibile anche con iPad e iPhone. In caso di necessità, può essere facilmente abbinata anche a computer Windows o Linux.

Apple Magic Keyboard è in super sconto Amazon quest’oggi. La tastiera più amata dagli utenti Apple oggi costa solo 99,99€ grazie allo sconto dell’8%. Offerta da cogliere al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.