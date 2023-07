Apple REVOLUTION su Amazon: esplora il futuro con i prodotti della Mela a prezzi OUTLET

Apple è molto più di un semplice brand, è un portale verso un mondo di possibilità infinite. E oggi, grazie all’offerta esclusiva su Amazon, puoi avere accesso a tutto questo a un prezzo scontato. Approfitta dell’occasione e scopri quanto i dispositivi di questa azienda possono arricchire la tua vita, sia dal punto di vista della creatività che della produttività. Non perdere l’opportunità di possedere dei prodotti Apple a un prezzo conveniente. Corri su Amazon e sfrutta l’offerta limitata dei gioiellini che ti segnaliamo in questa news.

Apple iPhone 14 5G (128GB, Galassia)

L’iPhone 14 color Galassia torna in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 828€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple, con le spese di spedizione incluse. Caratterizzato da un design molto curato e sofisticato, l’iPhone 14 vanta tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie legate alla sicurezza, soprattutto dei propri dati.

Apple iPad 9ª generazione (10,2″, Wi-Fi, 64GB)

Se sei alla ricerca di un tablet all’avanguardia, l’Apple iPad 9ª Generazione è ciò che fa al caso tuo. E oggi hai un motivo in più per sorridere, perché Amazon ha lanciato un’offerta speciale per questo incredibile dispositivo: la più importante creazione del grande Steve Jobs dopo l’iPhone la trovi a poco nel suo taglio da 64GB e nei colori Argento o Grigio siderale, visto che costa appena 399€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso. Lo sconto è del 34% e il risparmio di ben 210 euro.

Apple iPad mini (64GB – 6ª gen.)

Super occasione per assicurarti a un costo decisamente vantaggioso uno splendido Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) di 6ª generazione, color Grigio siderale. Su Amazon, infatti, è in corso una promozione che ti permette di avere questo spettacolare dispositivo a soli 449€ con uno sconto quindi del 24% e le spese di spedizione gratuite grazie a Prime. iPad mini è disponibile in quattro splendidi colori e studiato nei minimi dettagli per darti il massimo della bellezza. Il nuovo design ha un display edge‑to‑edge più ampio, bordi sottili ed eleganti angoli arrotondati.

Apple iPad 10

L’iPad di decima generazione è un gioiello, e ora potete finalmente acquistarlo su Amazon a un prezzo decisamente interessante, grazie allo sconto attualmente in corso. Il dispositivo è infatti presente sul noto sito di e-commerce con disponibilità immediata a soli 499€ e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Un’occasione importante dunque, per accaparrarvi un tablet che grazie alla potenza del chip A14 Bionic cambia completamente l’esperienza dell’utente rispetto al predecessore, fornendogli delle prestazioni ancora più veloci con un’eccellente efficienza energetica per le attività più impegnative, e garantendo sempre un giorno intero in termini di durata della batteria.

Apple Mac mini 2018

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata. Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video. Fallo tuo ora a 598€ su Amazon, sfruttando lo sconto del 14% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Apple AirPods 3ª generazione

Più passa il tempo e più gli Apple AirPods 3ª vengono apprezzati dai fortunati possessori. Sono leggeri, comodi, vantano una qualità costruttiva e un design pazzeschi, e la pulizia del suono li ha resi di fatto indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro. Insomma, questi auricolari soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di una nuova esperienza di ascolto e in questo momento preciso sono pure in offerta su Amazon a soli 169€ con custodia di ricarica MagSafe e con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

Apple Watch SE (2ª gen.)

Se siete intenzionati ad acquistare un Apple Watch SE, in questo momento avete la grande occasione per farlo risparmiando anche un bel gruzzoletto. Quello che a oggi è probabilmente lo smartwatch più desiderato sul mercato può diventare vostro con 309€ e quindi con un risparmio di ben il 12% rispetto al prezzo solito. Le spedizioni sono gratuite grazie ai servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.