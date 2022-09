Apple show su Amazon: dagli iPad ai Mac, tutte le offerte STREPITOSE di oggi

Amazon sta scontando oggi tantissimi prodotti targati Apple. Molti ve li abbiamo presentati singolarmente, ma visto il numero consistente di offerte abbiamo pensato di raccogliere tutte le migliori in un unico articolo. Se siete interessati ad acquistare un fiammante MacBook Air, uno stiloso iPhone 13 o un utilissimo Apple Watch, siete capitati nel posto giusto al momento giusto. Perché occasioni come per esempio il Mac mini con processore Apple Silicon (8GB RAM, 256GB SSD) a soli 696€ anziché 810 euro non possono lasciare indifferenti, soprattutto se impreziosite dall’assenza di costi di spedizione, gestiti come sempre da Prime.

Tutte le migliori offerte Apple su Amazon

Il computer desktop Apple più versatile si lancia in una nuova dimensione. Mac mini ora ha il rivoluzionario chip Apple M1, CPU fino a 3 volte più rapida, grafica fino a 6 volte più scattante e il Neural Engine più evoluto, che assicura performance fino a 15 volte migliori per il machine learning. Preparati a lavorare, giocare e creare con una velocità e una potenza che prima d’ora non avresti mai immaginato.

MacBook Air e Pro

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte a 1376€ invece di 1579€;

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale a 1399€ invece di 1629€;

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale a 2335€ invece di 2849€.

Mac mini e iMac

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 8‑core, quattro porte, 8GB RAM, 512GB) – Argento a 1597€ invece di 1949€;

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) a 859,76€ invece di 1049€;

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) a 2110€ invece di 2299€.

Apple iPhone

Apple iPhone 13

Apple Watch

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio verde con Cinturino Sport – Regular ( Verde/trifoglio ) a 359€ invece di 439€;

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular) Cassa 41 mm in alluminio (PRODUCT)RED con Cinturino Sport (PRODUCT)RED – Regular a 441€ invece di 439€;

Apple Watch SE GPS 2022, Cassa 40 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport – Bianco – Regular a 295€ invece di 309€.

