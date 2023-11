Apple Watch SE 2 da 44mm: RIBASSO FOLLE!

Ecco il ribasso che aspettavamo: Apple Watch SE 2 costa davvero poco! Il prezzo? Solo 269€ grazie allo sconto Amazon del 16%. Il modello in sconto è la variante solo GPS in colore mezzanotte con cinturino Sport Loop. Corri ad acquistarlo!

Ecco l’Apple Watch più conveniente di tutti!

Apple Watch SE 2 è senza dubbio uno degli smartwatch Apple più convenienti attualmente sul mercato. Il prezzo, seppur non bassissimo, è ampiamente ripagato rispetto al suo reale valore.

Il requisito fondamentale da tenere a mente, ovviamente, è quello di possedere un iPhone. Sì perchè Apple Watch non è compatibile con Android, ma esclusivamente con iOS.

Appurato questo, parliamo del device in sconto oggi: Apple Watch SE 2. Si tratta della seconda versione dell’Apple Watch più economico in gamma che tuttavia non ha nulla da invidiare rispetto ai modelli più costosi.

Il device è resistente all’acqua fino a 50 metri grazie anche alla modalità specifica da attivare prima delle immersioni. Questa modalità migliora la resistenza del device che, durante le immersioni, non si attiverà involontariamente.

Grazie ai sensori posti sulla parte posteriore del device, questo Apple Watch è in grado di rilevare il battito cardiaco durante l’attività fisica, il sonno oltre che in tutte le altre modalità. Grazie alle app di Apple, il device monitora in modo egregio tutte le varie attività fisiche da palestra e all’aperto.

L’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple, lo rende il device perfetto da utilizzare in abbinamento con iPhone.

Ciò che oggi rende più speciale questo dispositivo è il prezzo. Grazie allo sconto Amazon del 16% sul prezzo di listino di questa specifica combinazione, Apple Watch SE 2 da 44 mm costa solo 269€. Per questo prezzo, porterete a casa il modello GPS in colorazione mezzanotte con cinturino Sport Loop. Si tratta di un’offerta da cogliere al volo se siete in cerca di un nuovo Apple Watch!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.