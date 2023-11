Due Applique da Parete a soli 29 euro: dai un tocco CHIC alla tua casa!

Offerta imperdibile per chi ama gli accessori chic per la propria casa. Infatti, ci sono 2 applique LED da parete in offerta, potenza da 16W e colore Bianco Caldo molto elegante ma anche ideale per far riposare gli occhi e per la lettura. Possono andare nel bagno, corridoio, scale, camere da letto. Classe di efficienza energetica. Oggi le paghi 29,75 euro grazie allo sconto del 35%! Inoltre, puoi decidere di regalarle per Natale, dato che la restituzione è stata prorogata entro il 31 gennaio 2024.

Scopri le caratteristiche delle 2 applique led da parete

Le applique possono essere messe in giardino grazie al guscio bianco che le avvolge. grazie al certificato di impermeabilità IP65. Ogni applique ha una lunghezza di circa 40 cm, emetterà una luce bianca calda da 3000K. Nessuno sfarfallio, nessun abbagliamento. Grazie ai materiali metallici fatti di tecnologia avanzata in fusione, è solida, sicura, vanta una buona resistenza alle vibrazioni, impermeabile e resistente alla ruggine. La durata della lampada da parete è di circa 30000 ore.

Lampada da parete può creare un’atmosfera confortevole per la stanza ed è molto adatta per illuminare balconi, balcone, soggiorno, camera da letto, bagno, corridoio, ufficio, bar, giardino e ristorante. Puoi installarlo senza procedure complesse, ma può essere anche utile l’intervento di un professionista. Potrai anche risparmiare in bolletta, sebbene ricordiamo non sia dimmerabile.

Dunque, un’offerta imperdibile. Due applique LED da parete che oggi paghi solo 29,75 euro grazie allo sconto del 35%! Inoltre, puoi decidere di regalarle per Natale, dato che la restituzione è stata prorogata entro il 31 gennaio 2024.

